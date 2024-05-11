Міненерго анонсувало підвищення тарифу на світло

В органах влади тривають дискусії та розрахунки щодо того, яким буде новий тариф на світло

Поки що рішення про підвищення тарифів на електроенергію не ухвалене, однак те, що воно таки відбудеться, вже очевидно. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону.

«Рішення щодо підвищення тарифів поки не прийнято, але, будемо відвертими, обговорення ведуться, ведуться розрахунки, тому що ми повинні бути свідомі того, що, починаючи з 22-го березня, росіяни масовано атакують і дуже прицільно наші енергетичні об'єкти, і на сьогодні вже втрачено понад 8 гігаватів і це величезний об'єм генеруючих потужностей», – пояснила посадовиця.

За словами Гринчук, нині дуже важко втримувати стабільну роботу енергетичної системи України.

«А підготовка до наступного опалювального сезону – це ще один такий великий виклик. Очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийнято. Тривають дискусії, розрахунки, але скоріше за все це відбудеться», – підкреслила Гринчук.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів розглядає можливість підвищення ціни на електроенергію для населення з 2,64 до 3,5-4 грн/кВт-год.

Як повідомлялося, складна ситуація в енергетиці, яка виникла внаслідок масованих ударів по енергосистемі, вимагає перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

До слова, «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла для бізнесу. Якщо дефіцит в енергосистемі зростатиме – аварійні відключення введуть й для побутових споживачів.