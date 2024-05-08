«Укренерго» ввело аварійні відключення світла для бізнесу
Обсяг обмежень електропостачання для промисловості й бізнесу буде розподілений рівномірно між всіма регіонами
«Укренерго» запровадило аварійні відключення світла для бізнесу. Якщо дефіцит в енергосистемі зростатиме – аварійні відключення введуть й для побутових споживачів. Про це повідомляє «Укренерго».
Як зазначає «Укренерго», з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень електропостачання для промисловості й бізнесу буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина введення обмежень – дефіцит електроенергії внаслідок ворожих масованих ударів.
«Якщо ввечері споживання продовжить зростати, «Укренерго» буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми – застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні», – йдеться в повідомленні.
Побутовим споживачам «Укренерго» радить:
- не вмикати потужні електроприлади одночасно;
- перенести прання на ніч;
- вимикати світло в порожніх приміщеннях.
Бізнесу й промисловості «Укренерго» радить:
- зменшити освітлення торговельних залів;
- зменшити використання енергоємного обладнання;
- переглянути виробничі процеси;
- залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.
Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог атакував енергооб’єкти в шести областях, тож українцям варто обмежити споживання електроенергії з 19 до 22 години.
Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
Згодом «Укренерго» повідомило про ймовірні обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні з 18:00 до 23:00.
Коментарі — 0