«Укренерго» ввело аварійні відключення світла для бізнесу

Обсяг обмежень електропостачання для промисловості й бізнесу буде розподілений рівномірно між всіма регіонами

«Укренерго» запровадило аварійні відключення світла для бізнесу. Якщо дефіцит в енергосистемі зростатиме – аварійні відключення введуть й для побутових споживачів. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначає «Укренерго», з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень електропостачання для промисловості й бізнесу буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина введення обмежень – дефіцит електроенергії внаслідок ворожих масованих ударів.

«Якщо ввечері споживання продовжить зростати, «Укренерго» буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми – застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні», – йдеться в повідомленні.

Побутовим споживачам «Укренерго» радить:

не вмикати потужні електроприлади одночасно;

перенести прання на ніч;

вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Бізнесу й промисловості «Укренерго» радить:

зменшити освітлення торговельних залів;

зменшити використання енергоємного обладнання;

переглянути виробничі процеси;

залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог атакував енергооб’єкти в шести областях, тож українцям варто обмежити споживання електроенергії з 19 до 22 години.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Згодом «Укренерго» повідомило про ймовірні обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні з 18:00 до 23:00.