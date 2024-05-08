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«Укренерго» ввело аварійні відключення світла для бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укренерго» ввело аварійні відключення світла для бізнесу
Причиною введення обмежень став дефіцит електроенергії внаслідок ворожих масованих ударів
фото з відкритих джерел

Обсяг обмежень електропостачання для промисловості й бізнесу буде розподілений рівномірно між всіма регіонами

«Укренерго» запровадило аварійні відключення світла для бізнесу. Якщо дефіцит в енергосистемі зростатиме – аварійні відключення введуть й для побутових споживачів. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначає «Укренерго», з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень електропостачання для промисловості й бізнесу буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина введення обмежень – дефіцит електроенергії внаслідок ворожих масованих ударів.

«Якщо ввечері споживання продовжить зростати, «Укренерго» буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми – застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні», – йдеться в повідомленні.

Побутовим споживачам «Укренерго» радить:

  • не вмикати потужні електроприлади одночасно;
  • перенести прання на ніч;
  • вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Бізнесу й промисловості «Укренерго» радить:

  • зменшити освітлення торговельних залів;
  • зменшити використання енергоємного обладнання;
  • переглянути виробничі процеси;
  • залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог атакував енергооб’єкти в шести областях, тож українцям варто обмежити споживання електроенергії з 19 до 22 години.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Згодом «Укренерго» повідомило про ймовірні обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні з 18:00 до 23:00.

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Теги: енергетика бізнес електроенергія Укренерго відключення

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«Укренерго» ввело аварійні відключення світла для бізнесу
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