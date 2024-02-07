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Дохід у 2023 році: хто з мерів Київщини отримав найбільшу зарплатню

Христина Петренко
glavcom.ua
Дохід у 2023 році: хто з мерів Київщини отримав найбільшу зарплатню
Середня зарплатня голів громад Київщини складає близько 55 000 грн
фото ілюстративне

Середня місячна оплата праці голови громади по країні складає 46 313 грн

Шістьом головам громад Київщини у 2023 році виплатили зарплатню у понад 1 млн грн. Найбільше з них отримав сільський голова Пристоличної громади (Бориспільський район) Микола Каськів («Слуга народу») – майже 1,5 млн грн. Такі дані на звернення громадської ініціативи «Голка» надав народний депутат Віталій Безгін («Слуга народу»). 

«Середня місячна оплата праці голови громади (разом з усіма можливими преміями та надбавками) по країні складає 46 313 грн, а на Київщині це десь в середньому 55 000 грн», – зазначив Віталій Безгін.

Друге та третє місце посіли голови Української та Білогородської громад – Олександр Туренко (ЄС) та Антон Овсієнко (самовисуванець) – вони отримали торік десь по 1,1 млн грн кожен.

Є ще троє очільників громад, яким виплатили понад 1 млн грн – це голови Димира, Яготина та Великодимерської громади. 

Дохід у 2023 році: хто з мерів Київщини отримав найбільшу зарплатню фото 1
Фото: Голка

У Київській військовій адміністрації, яка систематизувала ці дані, не має інформації щодо таких громад: Гребінківської, Маловільшанської, Чабанівської та Гостомельської. 

Найменше отримали за рік голови Згурівської, Тетіївської та Калитянської громади — до 200 000 грн. Із детальними розрахунками по кожній громаді Київщини можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік, згідно з якою його дохід минулого року склав понад 5,5 мільйона гривень, а його дружини − понад 1,4 мільйона гривень. 

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Теги: міністр депутат зарплата майно

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