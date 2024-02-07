Дохід у 2023 році: хто з мерів Київщини отримав найбільшу зарплатню

Середня місячна оплата праці голови громади по країні складає 46 313 грн

Шістьом головам громад Київщини у 2023 році виплатили зарплатню у понад 1 млн грн. Найбільше з них отримав сільський голова Пристоличної громади (Бориспільський район) Микола Каськів («Слуга народу») – майже 1,5 млн грн. Такі дані на звернення громадської ініціативи «Голка» надав народний депутат Віталій Безгін («Слуга народу»).

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«Середня місячна оплата праці голови громади (разом з усіма можливими преміями та надбавками) по країні складає 46 313 грн, а на Київщині це десь в середньому 55 000 грн», – зазначив Віталій Безгін.

Друге та третє місце посіли голови Української та Білогородської громад – Олександр Туренко (ЄС) та Антон Овсієнко (самовисуванець) – вони отримали торік десь по 1,1 млн грн кожен.

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Є ще троє очільників громад, яким виплатили понад 1 млн грн – це голови Димира, Яготина та Великодимерської громади.

Фото: Голка

У Київській військовій адміністрації, яка систематизувала ці дані, не має інформації щодо таких громад: Гребінківської, Маловільшанської, Чабанівської та Гостомельської.

Найменше отримали за рік голови Згурівської, Тетіївської та Калитянської громади — до 200 000 грн. Із детальними розрахунками по кожній громаді Київщини можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік, згідно з якою його дохід минулого року склав понад 5,5 мільйона гривень, а його дружини − понад 1,4 мільйона гривень.