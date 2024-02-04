Сурдоперекладачка, яка захопила мережу під час нацвідбору Євробачення, розповіла про роботу на конкурсі

Катерина Заботкіна вивчила мову жестів самостійно

Перекладачка на мову жестів Катерина Заботкіна, яка працювала під час Нацвідбору «Євробачення-2024», розповіла про в ефірі телемарафону про здійснення своєї мрії.

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Катерина нагадала, що цьогоріч Нацвідбір «Євробачення» вперше транслювався жестовою мовою.

«Я вважаю, це фантастично, тому що головна музична сцена України стає ще більш доступною для людей з порушеннями слуху. Нас запросили взяти участь: мене, як виконавицю пісень, Олю, як перекладачку розмовної частини. Це і призвело до результату, який ви бачили вчора», – розповіла перекладачка.

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Катерина – виконавиця пісень, але, як вона сама сказала, не є перекладачем. Жестову мову вона почала вивчати самостійно. За словами виконавиці, коли вона зрозуміла, що жестовою мовою можна співати пісень, це її настільки надихнуло, що вона почала вивчати її вдома та репетирувати перед дзеркалом.

Вона зауважила, що захопилася сурдоперекладом ще у 16 років і вивчала мову жестів за відеороликами.

«Маленькі кроки привели до здійснення великої мрії. Вчора в ефірі Національного відбору «Євробачення-2024» я виконувала пісні жестовою мовою», – зазначила дівчина.

З її слів, вона давно мріяла перекладати пісні «Євробачення» мовою жестів, втім два роки тому це здавалося нездійсненним.

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«Ще два роки тому ця мрія здавалась абсолютно космічною, майже нездійсненною. Нацвідбір тоді ніхто не перекладав, це було відсутнє, як опція, а у світі жестової мови я – самоучка», – сказала Катерина.

Вона додала, що перші її рухи були дуже невпевненими, руки були зовсім не підготовлені до цього, але пристрасть до жестової мови настільки мотивувала, що вона дійшла до виконання пісень, перших відео, перших концертів.

«Минуло майже 10 років. І ось вчора на студії, де відбувалася трансляція Нацвідбору, я дивилась на маленький екранчик на режисерському моніторі, і бачила себе», – додала Заботкіна.

Дівчина сказала, що переклад Нацвідбору на Євробачення для неї велика честь.

«Роками українську культуру знищували – її забороняли, за неї карали, прищеплювали комплекс меншовартості, робили все, щоб ми не могли змоги оцінити, наскільки неймовірна наша українська творчість. Зараз в Україні велика кількість надзвичайних і талановитих артистів, які пишуть українську музику в абсолютно різних стилях. Знайомити нечуючих людей з цією частиною нашої культури – музикою – надважливо. Як і бути всім разом у прийнятті цих всеукраїнських творчих рішень щодо вибору кандидата», – зазначила Катя вже на сторінці в соцмережі.

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Вона подякувала українцям за підтримку, коментарі, репости та меми.

«Дякую Євробачення Україна за можливість здійснити свою мрію і популяризувати жестову мову. За можливість показувати власний погляд на пісні. Турбота у жестах. Памʼятайте», – додала дівчина.

Нагадаємо, переможцем національного відбору «Євробачення-2024» стали alyona alyona та Jerry Heil з композицією Teresa & Maria.

Трансляція Національного відбору Євробачення-2024 цьогоріч запам'яталася глядачам не лише колапсом голосування за артистів у застосунку «Дія». Мережа обговорює ще кілька нюансів, які були помітні під час ефіру.

Як відомо, ведучими нацвідбору цьогоріч стали співачка Юлія Саніна, гуморист Василь Байдак та ведучий Тімур Мірошниченко. Судитили учасників: Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець, який також жодного стосунку до конкурсу не мав. До речі, Данилко здивував глядачів неординарним зовнішнім виглядом під час трансляції, якиї він пояснив тим, що напередоні мав «п’яну бійку».

До слова, сьогодні відома українська співачка Skylerr, яка взяла участь у Нацвідборі на Євробачення-2024, зняла свою кандидатуру з конкурсу.

Також повідомлялося, що Румунія відмовилася від участі у «Євробаченні-2024». Зазначається, що цього року TVR направить кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти. Серед них, зокрема, трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі та продовження інвестицій у нову штаб-квартиру TVR Craiova.

Також стало відомо, яка країна візьме участь у Євробаченні вперше за 31 рік.