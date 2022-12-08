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Мінний терор. Зеленський пообіцяв, що Росія відповість за свої злочини

Альона Боженко
glavcom.ua
Мінний терор. Зеленський пообіцяв, що Росія відповість за свої злочини
Зеленський повідомив, скільки кілометрів українських територій наразі заміновані
фото: Офіс президента

За словами очільника держави мінний терор буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію в Україні

Російські терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Зокрема закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

За його словами, це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти.

«Ідеться про понад 170 тис. квадратних кілометрів небезпечної території. Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть іще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО», – повідомив Зеленський.

Він також подякував партнерам України за допомогу у протидії мінному терору окупантів. Гарант зауважив, що це дуже важливо, що Україна не залишалася сам на сам із проблемою замінованих територій.

«Я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою. Канада, Японія, Британія, Словаччина, амбасадори й донори United24 та багато-багато інших, хто розуміє, як це важливо, щоб Україна не залишалася сам на сам із проблемою замінованої окупантами території», – зауважив очільник держави.

Нагадаємо, 7 грудня, четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області. Глава Нацполіції зауважив, що під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко.

8 грудня Зеленський нагородив посмертно поліцейських, які загинули на Херсонщині.

Теги: президент росія Україна міни окупанти

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