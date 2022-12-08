Мінний терор. Зеленський пообіцяв, що Росія відповість за свої злочини

За словами очільника держави мінний терор буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію в Україні

Російські терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Зокрема закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

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За його словами, це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти.

«Ідеться про понад 170 тис. квадратних кілометрів небезпечної території. Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть іще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО», – повідомив Зеленський.

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Він також подякував партнерам України за допомогу у протидії мінному терору окупантів. Гарант зауважив, що це дуже важливо, що Україна не залишалася сам на сам із проблемою замінованих територій.

«Я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою. Канада, Японія, Британія, Словаччина, амбасадори й донори United24 та багато-багато інших, хто розуміє, як це важливо, щоб Україна не залишалася сам на сам із проблемою замінованої окупантами території», – зауважив очільник держави.

Нагадаємо, 7 грудня, четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області. Глава Нацполіції зауважив, що під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко.

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8 грудня Зеленський нагородив посмертно поліцейських, які загинули на Херсонщині.