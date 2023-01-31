Міноборони показало, як польські «Краби» працюють на фронті (відео)

САУ «Краб» дістають ворога за десятки кілометрів

Збройні сили України активно використовують польську самохідну артилерійську установку «Краб» на фронті. Відповідне відео опублікувало Міністерство оборони України.

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«САУ «Краб» надані нашими польськими братами не затихають ані на мить. Ці «щипуни» дістають ворога за десятки кілометрів з такою точністю що можуть потрапити в коробочку з-під сірників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цілей для хлопців 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича більш ніж достатньо.

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Нагадаємо, триває 342-га доба повномасштабної війни. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках – обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій.