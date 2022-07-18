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    Події в Україні

    Міноборони Великої Британії показало, як триває підготовка воїнів ЗСУ (відео)

    Наші воїни під час навчання у Великій Британії отримують нові навички - Міноборони Великої Британії показало, як триває підготовка воїнів ЗСУ (відео)
    Наші воїни під час навчання у Великій Британії отримують нові навички
    фото: скріншот відео

    Українські воїни показують неабиякі успіхи на полі бою

    Велика Британія показала, як проходить навчання українських захисників в рамках нової військової програми під її керівництвом. Відповідне відео оприлюднила пресслужба ЗСУ.

    Наші воїни під час навчання у Великій Британії отримують навички, необхідні для того, щоб бути ефективними та смертоносними на передовій під час захисту України.

    Як зазначає Генштаб, програма є частиною постійного зобов'язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти вторгнення Кремля, яке нічим не було спровоковане.

    «Ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом нашої підтримки ЗСУ в їхній боротьбі з російською агресією. Використовуючи передовий світовий досвід британської армії, ми допоможемо Україні відбудувати її сили та збільшити масштаб спротиву, коли захищає власні суверенітет і право обирати майбутнє», – сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

    В рамках операції ORBITAL королівство підтримувало нашу державу довгий період. З 2015 по 2022 рік Велика Британія підготувала 22 тисячі українців. Нова програма спиратиметься на цей успіх і продемонструє незмінне лідерство цієї країни у відповіді на військові вимоги України з розвитком війни.

    Як повідомлялося, 6 липня до Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовціві незабаром приступить до військових навчань.

    Нагадаємо, Британія передасть Україні додаткові гаубиці та дрони-камікадзе. Також Британія має намір стати лідером у відновленні післявоєнної української економіки.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Генштаб Велика Британія навчання Україна окупація #stoprussia
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    Міноборони Великої Британії показало, як триває підготовка воїнів ЗСУ (відео)