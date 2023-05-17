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Міноборони повідомило хороші новини з Бахмутського напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони повідомило хороші новини з Бахмутського напрямку
Українське командування та бійці роблять все можливе, щоб вигнати окупантів з Бахмута
фото ілюстративне

У самому Бахмуті ворог дещо просувається

У Бахмуті на Донеччині йдуть запеклі бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«На Бахмутському напрямку звільнені останніми днями у передмісті майже 20 км² – не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування», – зазначила вона.

Водночас в Міноборони зазначили, що в самому Бахмуті ворог дещо просувається.

«Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації – наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей», – додала заступниця міністра.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, росіяни вирішили посилити свої тактичні наступальні дії в районі Бахмута попри те, що Україна зосередилася там на локальних контратаках. На думку аналітиків, військове командування РФ протягом останніх тижнів, імовірно, вирішило змінити пріоритети, щоб підготуватися до можливих українських контрнаступальних дій.

Однак постійна концентрація на Бахмуті може свідчити про те, що негайні тактичні проблеми, певно, підірвуть більш масштабні зусилля росіян. 

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Теги: Бахмут Міноборони війна окупанти

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