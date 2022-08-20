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Міноборони розчулило українців картинкою зі зброєю (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони розчулило українців картинкою зі зброєю (фото)
Українці дякують США за Джавеліни та чекають на нове озброєння
фото з відкритих джерел

Військове відомство оригінально подякувало США за надане озброєння

Міністерство оборони України опублікувало картинку із подякою за надане США озброєння. На ній зображені герої відомого мультфільму «Черепашки-ніндзя» – Донателло, Рафаель, Мікеланджело, Леонардо зі своїм сенсеєм.

При цьому сенсей символізує «Джавелін», а черепашки – Himars, Harm, Harpoon, Iris-T.

Міноборони розчулило українців картинкою зі зброєю (фото) фото 1

«Дякую, Джавелін! Ви повірили в нас задовго до того, як це стало трендом», – ідеться у підписі до фото.

Користувачів картинка розчулила. У коментарях вони зауважують, що це дуже мило та що саме Джавелінами США дуже допомогли перед початком повномасштабного наступу.

«До сліз», «Дуже зворушливо. Чекаємо на поповнення сімейства», «Дякуємо, Джавелін. Не думала,що зброя може розчулити», «Милота», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів.

Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії. 

 

Теги: росія США зброя Міноборони війна

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