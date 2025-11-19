Головна Країна Події в Україні
Міноборони спростило отримання посвідчення учасника бойових дій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Щоб отримати нове посвідчення УБД чинним військовослужбовцям потрібно подати рапорт на командира військової частини
фото: Мінветеранів

Відомство полегшело отримання нового посвідчення УБД у разі його втрати або викрадення

Міністерство оборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій (УБД) у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Відтепер, щоб отримати нове посвідчення УБД, до відповідної заяви не потрібно додавати документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати або викрадення документа, а також опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення.

Крім того, тепер звільненим з полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування. Відповідні зміни внесено наказом Міноборони.

Щоб отримати нове посвідчення УБД чинним військовослужбовцям потрібно подати рапорт на командира військової частини, а звільнені з військової служби – звернутися до ТЦК та СП, в якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві.

До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати такі документи:

  • копію втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);
  • лист талонів та його копію;
  • копію першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);
  • дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

Нагадаємо, внесення відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях відбувається протягом п'яти днів засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Зміни передбачені наказом Міноборони від 17 січня № 28 «Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни». Він має на меті врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері.

До слова, в Україні у 2025 році діти військовослужбовців, чиї батьки мають статус учасників бойових дій, можуть розраховувати на низку пільг та соціальних гарантій.

