Міноборони затвердило критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими

Підприємствам, які отримали статус важливих для екоерміки, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій

Міноборони розпочало прийом документів для визначення статусу підприємств

Міністерство оборони затвердило критерії, за якими підприємства, установи і організації у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності визначатимуть критично важливими для економіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Оборонне відомство розпочало офіційний прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу. Раніше зазначені функції здійснювало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

«Критерії, затверджені наказом Міноборони, зберігають чинний підхід до визначення таких підприємств. Для суб’єктів господарювання, які вже отримали статус підприємства, що має важливе значення для національної економіки та строк дії цього статусу не сплив, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій або вносити зміни до документів», – йдеться в повідомленні.

Критерії, яким мають відповідати підприємства, аби забронювати 100% працівників:

Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, у тому числі зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 8 березня 2024 року №262 «Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони». Виконання функцій уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Крім того, підприємства можуть отримати статус важливих для економіки у разі відповідності не менш ніж трьом із наступних вимог:

Виконання державних контрактів у сфері оборони.

Залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, у тому числі зовнішньоекономічними.

Включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

Участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності.

Участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадженні нових технологій, розширенні виробничих потужностей.

Здійснення виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення продукції оборонного призначення.

«У разі відповідності щонайменше двом обов’язковим критеріям постанови Кабінету міністрів України від 27 січня 2023 року №76 «Деякі питання реалізації положень закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час», такі підприємства, установи, організації можуть бути визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що дасть змогу бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану. Зокрема, він дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу, які мають проблеми з військовим обліком.