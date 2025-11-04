Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Міноборони затвердило критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони затвердило критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими
Підприємствам, які отримали статус важливих для екоерміки, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій
фото з відкритих джерел

Міноборони розпочало прийом документів для визначення статусу підприємств

Міністерство оборони затвердило критерії, за якими підприємства, установи і організації у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності визначатимуть критично важливими для економіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства. 

Оборонне відомство розпочало офіційний прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу. Раніше зазначені функції здійснювало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

«Критерії, затверджені наказом Міноборони, зберігають чинний підхід до визначення таких підприємств. Для суб’єктів господарювання, які вже отримали статус підприємства, що має важливе значення для національної економіки та строк дії цього статусу не сплив, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій або вносити зміни до документів», – йдеться в повідомленні.

Критерії, яким мають відповідати підприємства, аби забронювати 100% працівників:

  1. Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, у тому числі зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період.
  2. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 8 березня 2024 року №262 «Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони».
  3. Виконання функцій уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Крім того, підприємства можуть отримати статус важливих для економіки у разі відповідності не менш ніж трьом із наступних вимог:

  • Виконання державних контрактів у сфері оборони.
  • Залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, у тому числі зовнішньоекономічними.
  • Включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.
  • Участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності.
  • Участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадженні нових технологій, розширенні виробничих потужностей.
  • Здійснення виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення продукції оборонного призначення.

«У разі відповідності щонайменше двом обов’язковим критеріям постанови Кабінету міністрів України від 27 січня 2023 року №76 «Деякі питання реалізації положень закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час», такі підприємства, установи, організації можуть бути визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що дасть змогу бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану. Зокрема, він дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу, які мають проблеми з військовим обліком.

Читайте також:

Теги: бронювання від мобілізації бізнес Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителі Білозерського Донецької області прибирають після російського обстрілу
Чи реально отримати компенсацію за зруйноване Росією житло? Як це працює зараз
7 жовтня, 20:00
Екскерівнику Департаменту держзакупівель Міноборони загрожує до восьми років увʼязнення
Переплатив сотні мільйонів на закупівлях. Ексчиновник Міноборони отримав підозру
6 жовтня, 10:15
Станом на 9 жовтня, у Реєстрі прозорості було зареєстровано 84 суб’єкти лобіювання
В Україні запрацював інститут лобізму. Перші офіційні учасники ринку заявляють про законодавчі прогалини
12 жовтня, 16:00
Генеральний директор Ford зізнався, який вибір зробив його син
Син генерального директора Ford обрав кар'єру механіка замість коледжу
9 жовтня, 10:18
Справа про тальк стала резонансною для компанії Johnson & Johnson
Johnson & Johnson має виплатити $966 млн за смерть пенсіонерки
9 жовтня, 11:31
Милиці для монобільшості. Хто рятує «Слугу народу» від краху у Верховній Раді
Милиці для монобільшості. Хто рятує «Слугу народу» від краху у Верховній Раді
21 жовтня, 10:00
Ігор Сухомлин проходив лікування у Мюнхені
Помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин
16 жовтня, 08:38
Підвищення тарифів на вантажні перевезення матимуть дуже суттєвий вплив на економіку України
«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи на 40% – Федерація роботодавців транспорту
21 жовтня, 14:39
Україну очікує здорожчання будматеріалів. Галузева спілка зробила заяву
Україну очікує здорожчання будматеріалів. Галузева спілка зробила заяву
30 жовтня, 12:18

Бізнес

Міноборони затвердило критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими
Міноборони затвердило критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими
Уряд рятує пасажирські перевезення «Укрзалізниці»: прем’єрка оголосила суми дотацій на 2025-2026 роки
Уряд рятує пасажирські перевезення «Укрзалізниці»: прем’єрка оголосила суми дотацій на 2025-2026 роки
«Укрзалізниця»-3000: уряд пояснив принцип дії програми та звідки гроші
«Укрзалізниця»-3000: уряд пояснив принцип дії програми та звідки гроші
«Енергоатом» витратив 19 млн на страхування наглядової ради на випадок арештів
«Енергоатом» витратив 19 млн на страхування наглядової ради на випадок арештів
Monobank запустив спільні картки: що потрібно знати
Monobank запустив спільні картки: що потрібно знати
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua