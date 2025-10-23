Головна Техно Телеком
Міноборони затвердило нові стандарти кіберзахисту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міноборони затвердило нові стандарти кіберзахисту
Документ містить вимоги до доступу, захисту даних, моніторингу безпеки
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Відомство затвердило набір правил для захисту інформаційних систем, де обробляються дані

Міністерство оборони затвердило новий галузевий профіль безпеки, який встановлює мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем у відомстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оборонне відомство.

Наказом № 692/нм від 15 жовтня затверджено галузевий профіль безпеки – набір правил для захисту систем, де обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація. Документ встановлює мінімальні вимоги до кіберзахисту для систем, що використовуються у Міністерстві оборони, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Профіль розроблений відповідно до міжнародних стандартів і національного законодавства з урахуванням особливостей оборонної сфери. Основна мета – забезпечити уніфікований підхід до захисту даних, підвищити рівень кібербезпеки та спростити оцінку відповідності систем.

Документ містить вимоги до доступу, захисту даних, моніторингу безпеки, а також рекомендації щодо впровадження адміністративних та технічних заходів. Усі структурні підрозділи, що працюватимуть із профілем, пройдуть навчання щодо його застосування.

Галузевий профіль безпеки розроблено на виконання постанови Кабінету міністрів України від 18 червня 2025 року № 712. Він є обов’язковим для всіх систем, у яких обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація.

Теги: Міноборони кібербезпека

