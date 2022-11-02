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Міноборони закликає не публікували фото зниклих військових: роз'яснення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони закликає не публікували фото зниклих військових: роз'яснення
Розміщення будь-якої інформації про людину, яка перебуває в полоні у росіян, значно ускладнює процес повернення її додому
фото ілюстративне

Опубліковані у соцмережах люди дійсно можуть перебувати в полоні, але окупанти при цьому можуть вважати їх цивільними

Міністерство оборони України закликає громадян не публікувати фотографії та особисті дані зниклих і полонених військовослужбовців, адже це може їм зашкодити. Про це повідомила заступниця голови відомства Ганна Маляр.

Йдеться про пости в соціальних мережах, які нерідко публікують родичі, активісти чи просто небайдужі громадяни. На фото зазвичай зображено безвісти зниклого або полоненого українського військового у військовому однострої, із вказанням прізвища, ім’я, по батькові та військової посади.

«Такі пости переважно супроводжуються підписами, на кшталт: «Ця особа перебуває в полоні, подивіться, може хто знає чи шукає цю людину» або «помоліться за повернення» та містять персональні дані військового», – зазначила Маляр.

Маляр наголосила, що вказані на фото люди дійсно можуть перебувати в полоні, але окупанти при цьому можуть вважати їх цивільними. Або людина може просто переховуватися на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутись. Оприлюднюючи дані та фото такої людини, ворог отримує орієнтир на пошуки.

«Памʼятайте, що поширення в соцмережах інформації про позивні українських бійців, військові частини та місця їхньої дислокації, про обставини потрапляння військовослужбовців у полон тощо несе загрозу не тільки самим полоненим, але й їхнім бойовим побратимам», — додала вона.

Міноборони зазначає, що розміщення в публічному просторі будь-якої інформації про конкретну людину, яка перебуває в полоні у росіян, значно ускладнює процес повернення її додому і нерідко ставить під загрозу життя самого полоненого.

Щоб повідомити про зникнення військового, слід звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє на базі Головного управління розвідки Міноборони України й об’єднує в собі понад десять державних установ та організацій. Адреса приймальні: м. Київ, вулиця Спаська 37. Контакти: +38 (095) 412 74 24 та + 38 (044) 425 12 09. Там приймають родичів військовополонених та безвісти зниклих і надають юридичну, психологічну, а також іншу наявну інформацію.

Раніше повідомлялося, що в Україні вважаються зниклими безвісти майже сім тисяч людей.

Теги: ЗСУ Міноборони війна росія окупанти Україна

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