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Міноборони повідомило, скільки українців вважаються зниклими безвісти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони повідомило, скільки українців вважаються зниклими безвісти
фото з відкритих джерел

Україна за час війни провела вже 29 обмінів

В Україні вважаються зниклими безвісти майже сім тисяч людей. Детальна інформація про цих людей може нашкодити майбутньому обміну. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

«Будь-яка інформація, яка містить персональні дані військовослужбовця, що перебуває в полоні або зник безвісти, може зашкодити і його життю, і здоров'ю безпосередньо, і процесу обміну. Тому що ворог цю інформацію використовує», – заявила Маляр.

Маляр додала, що фото людини у військовій формі може нашкодити особі, яка переховується на тимчасово окупованій території та шукає способи повернутися. Так само інформація може нашкодити або ускладнити переговорний процес, якщо людина перебуває в списках на обмін.

Заступник міністра оборони дала рекомендацію родичам безвісти зниклих. Треба звернутись до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє при Головному управлінні розвідки.

Маляр зауважила, що держава за час війни провела вже 29 обмінів.

Нагадаємо, у Харківській області було виявлено 23 катівні, три – у Херсонській та одну – в Донецькій. Зокрема лише на території Куп'янська було вісім катівень.

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Теги: війна держава ворог

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