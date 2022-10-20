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Міноборони повідомило, наскільки РФ виконала план із мобілізації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони повідомило, наскільки РФ виконала план із мобілізації
Наразі ворог проводить доукомплектування 107 та формування 24 регулярних і резервних полків
фото з відкритих джерел

На середину жовтня в РФ призвано 200 тис. осіб

Станом на середину жовтня у Росії вже мобілізували 200 тис. осіб для війни проти України. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.

Маляр розповіла, що, за даними української розвідки, на середину жовтня в РФ призвано 200 тис. осіб, або 66% від плану.

За її словами, наразі ворог проводить доукомплектування 107 та формування 24 регулярних і резервних полків та батальйонів загальною чисельністю близько 146 тис. осіб.

«Це відбувається у всіх військових округах РФ, північному флоті та повітряно-десантних військах», – уточнила вона.

Маляр зазначила, що в зв’язку з прискореними темпами мобілізації російська армія відчуває проблеми з відсутністю у достатній кількості казарменно-житлового фонду, навчально-матеріальною базою та нестачею речового майна для забезпечення відмобілізованих, а також інструкторів для підготовки до участі в бойових діях.

«У цій ситуації ми повинні розуміти, що у ворога дійсно дезорганізація і російські військові сили корумповані і розвалені, але ми сприймаємо ворога серйозно, і ті наміри, які демонструє ворог мобілізацією, ми також сприймаємо серйозно і готуємося до відсічі», – заявила вона.

Нагадаємо, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: росія армія війна військові мобілізація ворог

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