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Мінреінтеграції оновило перелік тимчасово окупованих територій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінреінтеграції оновило перелік тимчасово окупованих територій
фото ілюстративне

До оновленого переліку входить дев’ять областей, розташованих у районах проведення воєнних дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні

Міністерство реінтеграції оновило перелік територій України, розташованих у районі бойових дій. До списку входять також тимчасово окуповані та заблоковані громади та області. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Нагадуємо, перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується», – йдеться в повідомленні.

До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить дев'ять областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (59), Херсонської (48), Миколаївської (26), Сумської (20), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 326 громад.

«Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави. Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій», – зазначають в міністерстві.

(для перегляду – натисніть на документ)

Зазначається, що у процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

  • території, що є тимчасово окупованими;
  • території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радять звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.

Раніше повідомлялося скільки населених пунктів ЗСУ вже звільнили на Херсонщині.

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

Теги: росія окупанти війна Україна

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