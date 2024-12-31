Операція зі знищення російського гелікоптера дроном: Буданов розповів деталі

Дрони Magura V5 вже кілька разів атакували повітряні цілі РФ

Знищення російського гелікоптера Мі-8 за допомогою морського дрона є історичною операцією. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Як зазначив Буданов, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували повітряні сили противника. Однак тоді російська техніка все ж «дотягувала»до берегової лінії, хоч і була підбита.

💥 Воїни ГУР вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5



❌🚁 Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут ракетами Р-73 “SeeDragon” знищено російський Мі-8.



❗️ Ще один такий же вертоліт після ураження та зміг дістатись аеродрому. pic.twitter.com/2o5vGRQJI0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 31, 2024

«Сьогодні вперше гелікоптер був збитий, він впав у воду. Тобто факт знищення повітряної цілі над акваторією Чорного моря зафіксований. Другий, до речі, так само був підбитий. Він зміг дотягнути до аеродрому, сісти на вимушену посадку» – розповів Буданов.

Magura V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони України. Здатен виконувати спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, але передусім відомий за ударною роллю. Дрон визнано найрезультативнішим під час російсько-української війни. Станом на липень 2024 року, завдяки цим дронам завдано вогневого ураження 14 російським кораблям, вісім з яких знищено повністю, таким чином, цим дроном було знищено найбільше кораблів росіян за час повномасштабної агресії.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

До слова, попри санкції Росія продовжує масштабувати виробництво дронів «Шахед» напередодні зимової кампанії проти України 2024-2025 років. Російський завод у спеціальній економічній зоні «Алабуга» в Республіці Татарстан, виготовив 5760 дронів «Шахед» у період з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше, ніж було випущено у 2023 році. Згідно з витоком документів, підприємство вже уклало угоду на виробництво 6000 дронів до вересня 2025 року.

Крім того, РФ активно розробляє низькотехнологічні дрони-приманки схожі на «Шахед», які використовуються для подолання систем ППО України. Планується виготовити до 10 тисяч таких приманок до кінця 2024 року, що майже вдвічі перевищує кількість ударних дронів.