Мінрозвитку відібрало перші громади для модернізації водопостачання

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Мінрозвитку відібрало перші громади для модернізації водопостачання
Громади отримають дорожні карти модернізації з конкретними рішеннями для підвищення ефективності та екологічної безпеки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У трьох громадах буде проведено комплексний аналіз роботи систем водовідведення

Міністерство розвитку громад та територій у межах програми EU4Green Recovery East відібрало перші пілотні громади для впровадження сучасних підходів у сфері водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Для проведення технічної оцінки очисних споруд визначено три комунальні підприємства: «Пустомитиводоканал», «Дрогобичводоканал» та «Кременчукводоканал». У цих громадах проведуть комплексний аналіз роботи систем водовідведення, зокрема:

  • аналіз процесів очищення стічних вод;
  • оцінку енергоспоживання та можливостей його оптимізації;
  • аналіз управління осадами;
  • оцінку технічного стану інфраструктури.

«За результатами громади отримають дорожні карти модернізації з конкретними рішеннями для підвищення ефективності та екологічної безпеки. Це перший етап технічної допомоги, який має ширшу мету – впровадження євроінтеграційного законодавства та практик у сфері водопостачання і водовідведення. Обрані міста стануть показовими кейсами з можливістю масштабування цих рішень на інші громади», – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про зміну тактики російських атак і попередив про нові загрози для критичної інфраструктури. За його словами, після масованих ударів по енергетиці ворог може переключитися на інші вразливі системи.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація продовжує другий етап зимової операції ударів по Україні. Цілями є водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо.

Мінрозвитку відібрало перші громади для модернізації водопостачання
Мінрозвитку відібрало перші громади для модернізації водопостачання
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

