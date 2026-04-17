Мінрозвитку відібрало перші громади для модернізації водопостачання

Громади отримають дорожні карти модернізації з конкретними рішеннями для підвищення ефективності та екологічної безпеки

У трьох громадах буде проведено комплексний аналіз роботи систем водовідведення

Міністерство розвитку громад та територій у межах програми EU4Green Recovery East відібрало перші пілотні громади для впровадження сучасних підходів у сфері водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Для проведення технічної оцінки очисних споруд визначено три комунальні підприємства: «Пустомитиводоканал», «Дрогобичводоканал» та «Кременчукводоканал». У цих громадах проведуть комплексний аналіз роботи систем водовідведення, зокрема:

аналіз процесів очищення стічних вод;

оцінку енергоспоживання та можливостей його оптимізації;

аналіз управління осадами;

оцінку технічного стану інфраструктури.

«За результатами громади отримають дорожні карти модернізації з конкретними рішеннями для підвищення ефективності та екологічної безпеки. Це перший етап технічної допомоги, який має ширшу мету – впровадження євроінтеграційного законодавства та практик у сфері водопостачання і водовідведення. Обрані міста стануть показовими кейсами з можливістю масштабування цих рішень на інші громади», – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

