Промивка труб на Оболоні 7-8 квітня: де не можна буде вживати воду з-під крана
«Київводоканал» просить не користуватися водою під час проведення робіт
У Києві комунальники проводитимуть профілактичну промивку мереж. Це стосується низки будинків в Оболонському районі. Тиск води у цей час може бути понижений. Про це повідомила пресслужба Київводоканалу, інформує «Главком».
Зазначається, що промивка допомагає очистити труби від осаду, що міг утворитись під час транспортування води, а також сприяє покращенню якості води.
У зону робіт потраплять мережі, що знаходяться на вулицях:
- вул. Зої Гайдай
- вул. Озерна
- вул. Північна
- вул. Прирічна
- вул. Богатирська
- вул. Героїв Дніпра
- вул. Левка Лук'яненка, 1-33/35
- просп. Оболонський, 23-30/51; 26-58
- просп. Володимира Івасюка, 35-65; 26-64.
Промивку проводитимуть у ніч з 7 на 8 квітня із 23:00 до 5:00. «Київводоканал» нагадує споживачам у цей час не використовувати воду з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактики воду з крану потрібно злити, поки вона не стане прозорою та без стороннього запаху.
Нагадаємо, у ніч із 1 на 2 квітня в Оболонському районі вже проводилася профілактична промивка мереж холодного водопостачання.
Роботи проводилися за такими адресами:
- просп. Оболонський, 1-15, 2-24 (від вул. Героїв полку «Азов» до ст. м. «Мінська»);
- просп. Володимира Івасюка (від № 2 до № 24);
- просп. Володимира Івасюка (від № 1 до № 33/35);
- вул. Левка Лук՚яненка, 2-18;
- вул. Йорданська;
- вул. Олександра Архипенка;
- вул. Героїв полку «Азов»;
- вул. Приозерна;
- вул. Прирічна;
- вул. Зої Гайдай;
- вул. Богатирська;
- вул. Лугова;
- Оболонська Набережна.
До слова, Російська Федерація продовжує другий етап зимової операції ударів по Україні. Цілями є водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо.
Коментарі — 0