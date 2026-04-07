Промивка труб на Оболоні 7-8 квітня: де не можна буде вживати воду з-під крана

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Промивка мереж – це необхідна процедура для очищення труб від осаду та покращення якості води
фото: aqua360.ua

«Київводоканал» просить не користуватися водою під час проведення робіт

У Києві комунальники проводитимуть профілактичну промивку мереж. Це стосується низки будинків в Оболонському районі. Тиск води у цей час може бути понижений. Про це повідомила пресслужба Київводоканалу, інформує «Главком».

Зазначається, що промивка допомагає очистити труби від осаду, що міг утворитись під час транспортування води, а також сприяє покращенню якості води.

У зону робіт потраплять мережі, що знаходяться на вулицях:

  • вул. Зої Гайдай
  • вул. Озерна
  • вул. Північна
  • вул. Прирічна
  • вул. Богатирська
  • вул. Героїв Дніпра
  • вул. Левка Лук'яненка, 1-33/35
  • просп. Оболонський, 23-30/51; 26-58
  • просп. Володимира Івасюка, 35-65; 26-64.

Промивку проводитимуть у ніч з 7 на 8 квітня із 23:00 до 5:00. «Київводоканал» нагадує споживачам у цей час не використовувати воду з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактики воду з крану потрібно злити, поки вона не стане прозорою та без стороннього запаху.

Нагадаємо, у ніч із 1 на 2 квітня в Оболонському районі вже проводилася профілактична промивка мереж холодного водопостачання. 

Роботи проводилися за такими адресами: 

  • просп. Оболонський, 1-15, 2-24 (від вул. Героїв полку «Азов» до ст. м. «Мінська»);
  • просп. Володимира Івасюка (від № 2 до № 24);
  • просп. Володимира Івасюка (від № 1 до № 33/35);
  • вул. Левка Лук՚яненка, 2-18;
  • вул. Йорданська;
  • вул. Олександра Архипенка;
  • вул. Героїв полку «Азов»;
  • вул. Приозерна;
  • вул. Прирічна;
  • вул. Зої Гайдай;
  • вул. Богатирська;
  • вул. Лугова;
  • Оболонська Набережна.

До слова, Російська Федерація продовжує другий етап зимової операції ударів по Україні. Цілями є водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо. 

