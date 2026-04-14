РФ масовано атакувала одне з найбільших водосховищ Харківщини

Ростислав Вонс
Окупанти раніше вже намагалися зруйнувати дамбу в Печенігах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог скинув на Печенізьку дамбу керовані авіабомби

Російські загарбники скинули шість керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Крім того, майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків. Окупанти били по місту «молніями» та «шахедами».

«Усі служби – екстрена медична допомога, Національна поліція, підрозділи ДСНС – працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки», – повідомив він.

Печенізьке водосховище розташоване у Чугуївському районі Харківської області. Улітку 2022 року через греблю на території Печенізької громади люди могли виїхати з тимчасово окупованих територій Харківської та інших областей на підконтрольну Україні територію.

Варто зазначити, що Печенізька гребля вже була пошкоджена внаслідок російського ракетного удару. 21 вересня 2022 року дві ракети зруйнували на Печенізькій дамбі верхній шлюз.

Нагадаємо, російські війська знищили дамбу поблизу села Осикове Донецької області, застосувавши тритонну керовану авіабомбу, що призвело до підтоплення місцевості та ускладнення пересування на ділянці фронту.

