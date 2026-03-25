Донеччина залишиться без води? Що відомо про наслідки знищення греблі на Сіверському Дінці

Унаслідок обстрілу наразі неможливо наповнювати водозабори на першому та другому підйомах каналу Сіверський Донець

Російські війська 23 березня двома авіабомбами знищили греблю на Сіверському Дінці поблизу Райгородка. Наразі запасів води в резервуарах першого та другого підйомів вистачить приблизно на два тижні. Про це «Суспільне Донбас» повідомив генеральний директор КП «Компанія Вода Донбасу» Ігор Новак, передає «Главком».

Через руйнування гідровузла внаслідок обстрілу наразі неможливо наповнювати водозабори на першому та другому підйомах каналу Сіверський Донець.

«Наразі води залишилось на два тижні. Тому у містах Донеччини будуть введені графіки подачі води. Також дуже просимо людей раціонально та економно використовувати воду», – наголосив Ігор Новак.

Зауважимо, восени 2022 року російські війська вже підривали греблю на Сіверському Дінці в районі Райгородка – під час відступу зі Святогірська та Лимана після контрнаступу Сил оборони України на Харківщині. Тоді внаслідок вибуху частину Райгородка підтопило.

Відновлювальні роботи провели влітку 2024 року за фінансування Міжнародного комітету Червоного Хреста. Зокрема, відремонтували ключові підйомні механізми шлюзів, розібрали завали, спричинені пошкодженнями, а також долучилися до розмінування території, щоб знизити ризики для працівників комунальних служб.

Як повідомлялося, Росія може завдати удару по українській системі водопостачання. Нині держава шукає альтернативні шляхи забезпечення населення водою. Про це заявив голова Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак на пресбрифінгу «Дорожча за золото: вода як стратегічний ресурс України на шляху до ЄС».

Також президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія готує нову хвилю атак по українській інфраструктурі, зокрема по системі водопостачання. «Так, Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою», – казав він.