Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Донеччина залишиться без води? Що відомо про наслідки знищення греблі на Сіверському Дінці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
фото: вікіпедія (ілюстративне)

Унаслідок обстрілу наразі неможливо наповнювати водозабори на першому та другому підйомах каналу Сіверський Донець

Російські війська 23 березня двома авіабомбами знищили греблю на Сіверському Дінці поблизу Райгородка. Наразі запасів води в резервуарах першого та другого підйомів вистачить приблизно на два тижні. Про це «Суспільне Донбас» повідомив генеральний директор КП «Компанія Вода Донбасу» Ігор Новак, передає «Главком».

Через руйнування гідровузла внаслідок обстрілу наразі неможливо наповнювати водозабори на першому та другому підйомах каналу Сіверський Донець.

«Наразі води залишилось на два тижні. Тому у містах Донеччини будуть введені графіки подачі води. Також дуже просимо людей раціонально та економно використовувати воду», – наголосив Ігор Новак.

Зауважимо, восени 2022 року російські війська вже підривали греблю на Сіверському Дінці в районі Райгородка – під час відступу зі Святогірська та Лимана після контрнаступу Сил оборони України на Харківщині. Тоді внаслідок вибуху частину Райгородка підтопило.

Відновлювальні роботи провели влітку 2024 року за фінансування Міжнародного комітету Червоного Хреста. Зокрема, відремонтували ключові підйомні механізми шлюзів, розібрали завали, спричинені пошкодженнями, а також долучилися до розмінування території, щоб знизити ризики для працівників комунальних служб.

Як повідомлялося, Росія може завдати удару по українській системі водопостачання. Нині держава шукає альтернативні шляхи забезпечення населення водою. Про це заявив голова Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак на пресбрифінгу «Дорожча за золото: вода як стратегічний ресурс України на шляху до ЄС».

Також президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія готує нову хвилю атак по українській інфраструктурі, зокрема по системі водопостачання. «Так, Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою», – казав він.

Читайте також:

Теги: вода Донеччина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua