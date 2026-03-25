Білгород опинився під масованим ракетним ударом та залишився без світла й води

Вночі 25 березня над Білгородом прогрімела серія потужних вибухів через ракетну атаку. Про це пише «Главком» із посиланням на губернатора Вячеслава Гладкова.

Перші звуки вибухів мешканці почули близько 4:30 ранку, після чого в небі над містом спостерігалися яскраві спалахи. У кількох районах міста одразу почалися перебої з електропостачанням, у деяких будинках світло зникло повністю. Перед початком атаки в регіоні було оголошено ракетну небезпеку.

Губернатор Вячеслав Гладков підтвердив, що внаслідок удару об’єктам енергетичної інфраструктури було завдано серйозних пошкоджень. Це призвело до масштабних проблем із життєзабезпеченням міста, зокрема зафіксовано перебої в подачі електроенергії, водопостачання та тепла. Повідомляється, що аварійні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки на комунальні мережі регіону.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня ракети атакували Білгород. Внаслідок атаки в Білгороді та області зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Варто зауважити, що Білгородська область Росії періодично потрапляє під обстріли. У регіоні вже неодноразово фіксували пошкодження енергетичних об’єктів та інфраструктури.

Місцеві мешканці у соцмережах регулярно скаржаться на проблеми з електропостачанням і безпекою та заявляють, що центральна влада Росії приділяє недостатньо уваги ситуації в прикордонному регіоні.