Білгород опинився під масованим ракетним ударом та залишився без світла й води

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару об’єктам енергетичної інфраструктури було завдано серйозних пошкоджень

Вночі 25 березня над Білгородом прогрімела серія потужних вибухів через ракетну атаку. Про це пише «Главком» із посиланням на губернатора Вячеслава Гладкова.

Перші звуки вибухів мешканці почули близько 4:30 ранку, після чого в небі над містом спостерігалися яскраві спалахи. У кількох районах міста одразу почалися перебої з електропостачанням, у деяких будинках світло зникло повністю. Перед початком атаки в регіоні було оголошено ракетну небезпеку.

Губернатор Вячеслав Гладков підтвердив, що внаслідок удару об’єктам енергетичної інфраструктури було завдано серйозних пошкоджень. Це призвело до масштабних проблем із життєзабезпеченням міста, зокрема зафіксовано перебої в подачі електроенергії, водопостачання та тепла. Повідомляється, що аварійні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки на комунальні мережі регіону.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня ракети атакували Білгород. Внаслідок атаки в Білгороді та області зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Повідомляється, що внаслідок удару були серйозно пошкоджені об’єкти енергетики. Через це у частині регіону виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом.

Варто зауважити, що Білгородська область Росії періодично потрапляє під обстріли. У регіоні вже неодноразово фіксували пошкодження енергетичних об’єктів та інфраструктури.

Місцеві мешканці у соцмережах регулярно скаржаться на проблеми з електропостачанням і безпекою та заявляють, що центральна влада Росії приділяє недостатньо уваги ситуації в прикордонному регіоні. 

