Головна Країна Політика
search button user button menu button

РФ продовжує другий етап операції проти критичної інфраструктури України – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
РФ продовжує другий етап операції проти критичної інфраструктури України – Зеленський
За словами президента, окупаційна армія битиме по водній інфраструктурі України
фото: Офіс президента

Глава держави: «Плани Росії зрозумілі, але зараз ми сильніші, ніж узимку»

Російська Федерація продовжує другий етап зимової операції ударів по Україні. Цілями є водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтервʼю Reuters.

«Плани Росії зрозумілі, але зараз ми сильніші, ніж узимку. Треба боротися за фінансування. Фінансування дасть посилення захисту неба з нашого боку. Безумовно. Технології є», – каже він.

Глава держави підкреслив, що за умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу. Він додав, що Київ відповідатиму на кожну атаку ворога.

«Тиск у світі на Росію зменшується. Ми бачимо зміни у санкційній політиці. Тому, на відміну від усіх або багатьох у світі, в України є свої санкції – далекобійні можливості. Росіяни повинні відчувати тиск. Якщо і Україна не буде відповідати на їхні удари, то Росія буде просто продовжувати війну і навіть не думати про паузи», – пояснив він.

Нагадаємо, президент повідомляв, що Російська Федерація готує операцію проти систем водопостачання України. Глава держави наголосив, що кожна громада має відповідально поставитися до захисту таких об’єктів.

«Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів», – казав він.

Як відомо, російські війська 23 березня двома авіабомбами знищили греблю на Сіверському Дінці поблизу Райгородка. Наразі запасів води в резервуарах першого та другого підйомів вистачить приблизно на два тижні.

До слова, Міністерство оборони працює над створенням нового рубежу повітряного захисту, який має унеможливити атаки на міста на заході країни.

Читайте також:

Теги: обстріл Володимир Зеленський водопостачання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

РФ продовжує другий етап операції проти критичної інфраструктури України – Зеленський
РФ продовжує другий етап операції проти критичної інфраструктури України – Зеленський
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua