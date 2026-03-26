РФ продовжує другий етап операції проти критичної інфраструктури України – Зеленський

Глава держави: «Плани Росії зрозумілі, але зараз ми сильніші, ніж узимку»

Російська Федерація продовжує другий етап зимової операції ударів по Україні. Цілями є водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтервʼю Reuters.

«Плани Росії зрозумілі, але зараз ми сильніші, ніж узимку. Треба боротися за фінансування. Фінансування дасть посилення захисту неба з нашого боку. Безумовно. Технології є», – каже він.

Глава держави підкреслив, що за умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу. Він додав, що Київ відповідатиму на кожну атаку ворога.

«Тиск у світі на Росію зменшується. Ми бачимо зміни у санкційній політиці. Тому, на відміну від усіх або багатьох у світі, в України є свої санкції – далекобійні можливості. Росіяни повинні відчувати тиск. Якщо і Україна не буде відповідати на їхні удари, то Росія буде просто продовжувати війну і навіть не думати про паузи», – пояснив він.

Нагадаємо, президент повідомляв, що Російська Федерація готує операцію проти систем водопостачання України. Глава держави наголосив, що кожна громада має відповідально поставитися до захисту таких об’єктів.

«Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів», – казав він.

Як відомо, російські війська 23 березня двома авіабомбами знищили греблю на Сіверському Дінці поблизу Райгородка. Наразі запасів води в резервуарах першого та другого підйомів вистачить приблизно на два тижні.

До слова, Міністерство оборони працює над створенням нового рубежу повітряного захисту, який має унеможливити атаки на міста на заході країни.