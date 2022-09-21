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Мінус 300 рашистів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінус 300 рашистів за добу: Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ за добу знищили 24 бойові броньовані машини
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 55 100 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 55110 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків – 2227 (+11) од;
  • бойових броньованих машин – 4748 (+24) од; 
  • артилерійських систем – 1340 (+17) од;
  • РСЗВ – 318 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 168 (+0) од;
  • літаків – 253 (+1) од;
  • гелікоптерів – 217 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7);
  • крилаті ракети – 239 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од;
  • спеціальна техніка – 125 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 21 вересня
Втрати окупантів станом на ранок 21 вересня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.

Теги: росія окупанти війна Україна втрати

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