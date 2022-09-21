Мінус 300 рашистів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 55 100 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько 55110 (+300) осіб ліквідовано;

танків – 2227 (+11) од;

бойових броньованих машин – 4748 (+24) од;

артилерійських систем – 1340 (+17) од;

РСЗВ – 318 (+0) од;

засоби ППО ‒ 168 (+0) од;

літаків – 253 (+1) од;

гелікоптерів – 217 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7);

крилаті ракети – 239 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од;

спеціальна техніка – 125 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 21 вересня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.