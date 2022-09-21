Мінус 300 рашистів за добу: Генштаб оновив втрати ворога
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 55 100 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 55110 (+300) осіб ліквідовано;
- танків – 2227 (+11) од;
- бойових броньованих машин – 4748 (+24) од;
- артилерійських систем – 1340 (+17) од;
- РСЗВ – 318 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 168 (+0) од;
- літаків – 253 (+1) од;
- гелікоптерів – 217 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7);
- крилаті ракети – 239 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од;
- спеціальна техніка – 125 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.
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