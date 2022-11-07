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«300 морских пехотинцев погибли за четыре часа»: окупанти написали лист зі скаргами на командування 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«300 морских пехотинцев погибли за четыре часа»: окупанти написали лист зі скаргами на командування 
Загарбники зрозуміли, що за людей їх не вважають навіть власні командири 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

«Вони людей називають м'ясом» 

 

Окупанти з 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту надіслали губернаторові Примор'я Олегу Кожемяко лист із скаргами на дії командування, що допустило великі втрати. Про скаргу повідомили прокремлівські блогери, зокрема, колишня радниця речника Держдуми Анастасія Кашеварова та інші російські пропагандистські джерела.

У листі російські загарбники-морпіхи говорять, що за чотири дні втратили «приблизно 300 чоловік убитими, пораненими і зниклими без вісті в ході «незрозумілого наступу» на село Павлівка під Вугледаром в Донецькій області. Також у ворогів значно поменшало техніки.

На думку авторів листа, їх командири – «генерал Мурадов і його корефан земляк Ахмедов» ( заступник командувача військ Південного військового округу з грудня 2018 року, генерал-лейтенант Рустам Мурадов і командир 155 бригади морської піхоти – ред. ) – 
спланували наступ, щоб перший «заробив бонуси перед начальником генштабу» Валерієм Герасимовим, а інший отримав звання героя Росії.

«300 морских пехотинцев погибли за четыре часа»: окупанти написали лист зі скаргами на командування  фото 1

«Їм плювати на все, аби показати себе. Вони людей називають м'ясом», – говориться в листі. 

«300 морских пехотинцев погибли за четыре часа»: окупанти написали лист зі скаргами на командування  фото 2

Нагадаємо, тим часом британська розвідка пророкує Росії великі втрати в авіації.

До слова, за інформацією Генштабу, у Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів.

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Теги: окупанти погибли рашисти

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