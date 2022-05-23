Мешканець Харківщини більше місяця видавав дезертира з Криму за свого сина

Місцевий мешканець, за його ствердженням, просто допоміг цьому хлопцю

Російський військовослужбовець укривався вдома у місцевого жителя в Шестакове. Як стверджує затриманий військовий РФ – він народився у місті Кривий Ріг, де й зараз проживають його родичі.

За словами начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, затриманий переїхав у анексований Крим. Став громадянином РФ, у армії служив націлювачем танку.

Коли вони колонною з 5 танків заїхали на територію України, цей молодий чоловік вирішив не брати участь у «військовій операції», втік з танку і укрився у місцевого жителя в селищі Шостаково. За його словами, планував після війни поїхати до своєї сім’ї в Україні.

Місцевий мешканець, за його ствердженням, просто допоміг цьому хлопцю. Він покривав його в себе дома понад місяць, вдаючи його за сина. Знайдений був поліцейськими роти «СХІД», керівником якої є Сергій Богдановський.

Чому він одразу після деокупації не видав його, які ще дії вчиняв місцевий мешканець надаючи допомогу державі-агресору РФ – буде з’ясовано в ході слідства за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Обох затримано.

Тим часом сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні триває 89-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.