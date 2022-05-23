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    Кримінал

    Мешканець Харківщини більше місяця видавав дезертира з Криму за свого сина

    Російський військовослужбовець укривався вдома у місцевого жителя - Мешканець Харківщини більше місяця видавав дезертира з Криму за свого сина
    Російський військовослужбовець укривався вдома у місцевого жителя
    фото: скріншот з відео

    Місцевий мешканець, за його ствердженням, просто допоміг цьому хлопцю

    Російський військовослужбовець укривався вдома у місцевого жителя в Шестакове. Як стверджує затриманий військовий РФ – він народився у місті Кривий Ріг, де й зараз проживають його родичі.

    За словами начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, затриманий переїхав у анексований Крим. Став громадянином РФ, у армії служив націлювачем танку.

    Коли вони колонною з 5 танків заїхали на територію України, цей молодий чоловік вирішив не брати участь у «військовій операції», втік з танку і укрився у місцевого жителя в селищі Шостаково. За його словами, планував після війни поїхати до своєї сім’ї в Україні.

    Місцевий мешканець, за його ствердженням, просто допоміг цьому хлопцю. Він покривав його в себе дома понад місяць, вдаючи його за сина. Знайдений був поліцейськими роти «СХІД», керівником якої є Сергій Богдановський.

    Чому він одразу після деокупації не видав його, які ще дії вчиняв місцевий мешканець надаючи допомогу державі-агресору РФ – буде з’ясовано в ході слідства за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Обох затримано.

    Тим часом сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

    Нагадаємо, що в Україні триває 89-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: Крим росія окупанти суд війна Кривий Ріг Україна дезертирство новости окупація #stoprussia
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    Мешканець Харківщини більше місяця видавав дезертира з Криму за свого сина