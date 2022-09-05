Україна і досі не отримала звіт за результатами візиту МАГАТЕ на ЗАЕС

Наразі в української сторони немає чітких даних про те, що відбувається на ЗАЕС

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна і досі ще не отримала інженерно-ядерний звіт за результатами візиту МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

За словами радника, на Запорізькій АЕС, поряд з якою окупанти застосовують РСЗВ, доцільна діяльність не стільки миротворчої місії МАГАТЕ, скільки нуклеарного, інженерно-ядерного аудиту.

«Це має бути певна низка людей, які розуміються на ядерній фізиці, на інженерних технологіях. Вони можуть знаходитися, підкреслюю, поряд з нашим персоналом», – сказав він.

Подоляк додав, що наразі в української сторони немає чітких даних щодо того, чи там все нормально з точки зору контурів безпеки, охолодження реакторів, з персоналом.

«Ми всього цього не побачили у звіті», – зазначив Подоляк.

Також радник прокоментував і ініціативу МАГАТЕ зробити присутність експертів на ЗАЕС постійною. За його словами, попри вищесказане, присутність представників міжнародних організацій на атомній станції дозволить убезпечити український персонал від загарбників з автоматами.

«Тому що там знаходяться російські війська, які ні бельмеса не розуміють, що там відбувається, ризики не оцінюють правильно. Але там є певна кількість наших працівників, яким потрібен свого роду захист, щоб поряд стояли люди з міжнародної спільноти, інспекції, які будуть казати – не чіпайте цих людей, хай вони працюють. Оце було б важливо», – підкреслив урядовець.

Нагадаємо, делегація МАГАТЕ 1 вересня прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Згодом стало відомо, що Запорізьку АЕС відключено від мережі.