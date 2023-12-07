Дубінський зустрічатиме Новий рік у СІЗО

Суд проходив у закритому режимі

Сьогодні, 7 грудня, Київський апеляційний суд залишив під арештом народного депутата України Олександра Дубінського, який підозрюється у держзраді. Про це повідомляє «Суспільне»

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Зазначається, що суд проходив у закритому режимі. Дубінський пробуде в СІЗО до 12 січня 2024 року без права на заставу.

Нагадаємо, що адвокати Дубінського, який зараз перебуває у Лук'янівському СІЗО, заявили, що його побили. Через це нардеп попросив, щоб його перевели в СІЗО при СБУ та надали охорону.

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Як відомо, 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. Також нардеп може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

Як повідомлялося, Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного в держзраді нардепа Дубінського. Також під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини.