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Більшість українців вважає, що без хабарів не обійтися: результати дослідження

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Більшість українців вважає, що без хабарів не обійтися: результати дослідження
53% опитаних погоджуються, що більшість людей дають хабарі
фото з відкритих джерел

Майже третина опитаних зізналися, що намагаються використати свої зв'язки, якщо потрібно звернутися до державних органів 

Понад половина опитаних українців вважають, що без хабарів не обійтися. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

53% опитаних погоджуються, що більшість людей дають хабарі, оскільки без цього не обійтися. 24% респондентів не згодні з цим.

Більшість українців вважає, що без хабарів не обійтися: результати дослідження фото 1

49% опитаних українців підтримують твердження, що більшість людей не платить податки, якщо є така можливість. Також 49% опитаних вважає, що більшість людей отримають субсидію, навіть якщо вона їм не призначається, але є можливість її «вибити». 35% не погоджується із цим твердженням.

33% респондентів погоджуються, що замість того, аби сплачувати податки, краще на ці гроші самому розв’язувати свої проблеми.

Більшість українців вважає, що без хабарів не обійтися: результати дослідження фото 2

Майже третина опитаних (31%) зізналися, що намагаються використати свої знайомства або зв'язки, якщо потрібно звернутися до державних або органів місцевого самоврядування. 48% респондентів стверджують, що не роблять такого.

Зазначимо, опубліковане 27 листопада дослідження було проведене на запит проєкту «Трансформація комунікацій» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 27-30 липня серед українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій.

Було опитано 2000 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Нагадаємо, результати опитування показали, кому найбільше та найменше довіряють українці.

Теги: податки гроші самоврядування соцопитування

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