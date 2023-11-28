Більшість українців вважає, що без хабарів не обійтися: результати дослідження

Майже третина опитаних зізналися, що намагаються використати свої зв'язки, якщо потрібно звернутися до державних органів

Понад половина опитаних українців вважають, що без хабарів не обійтися. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Будь ласка, читайте текст після реклами

53% опитаних погоджуються, що більшість людей дають хабарі, оскільки без цього не обійтися. 24% респондентів не згодні з цим.

49% опитаних українців підтримують твердження, що більшість людей не платить податки, якщо є така можливість. Також 49% опитаних вважає, що більшість людей отримають субсидію, навіть якщо вона їм не призначається, але є можливість її «вибити». 35% не погоджується із цим твердженням.

Будь ласка, читайте текст після реклами

33% респондентів погоджуються, що замість того, аби сплачувати податки, краще на ці гроші самому розв’язувати свої проблеми.

Майже третина опитаних (31%) зізналися, що намагаються використати свої знайомства або зв'язки, якщо потрібно звернутися до державних або органів місцевого самоврядування. 48% респондентів стверджують, що не роблять такого.

Зазначимо, опубліковане 27 листопада дослідження було проведене на запит проєкту «Трансформація комунікацій» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 27-30 липня серед українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій.

Було опитано 2000 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, результати опитування показали, кому найбільше та найменше довіряють українці.