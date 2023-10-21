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Буданов пояснив, чому бере участь у бойових діях

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Буданов пояснив, чому бере участь у бойових діях
Кирило Буданов у Бахмуті
фото: ГУР

Участь глави розвідки у боях іноді є обов'язковою

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов брав участь у боях в Україні, щоб підбадьорити наших захисників. Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову.

«Іноді вона обов'язкова (участь у боях, – «Главком»). Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити (підбадьорити військових, – «Главком»)», – пояснив головний розвідник країни.

Запитання журналіста, чи виправданий ризик втратити очільника розвідки у результаті бойових дій, Буданов назвав «суто риторичним». На його думку, його вчинки виправдовують позитивні результати.

«Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає, значить були помилки. Переможців не судять», – зауважив керівник ГУР.

Нагадаємо, що Буданов під час однієї з операцій у переговорах по рації змусив 19 російських окупантів здатися у полон. 

Раніше очільник ГУР заявив, що Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року. Людського ресурсу країні-агресору вистачить надовго, а от з економікою та технікою, на його думку, будуть проблеми. 

Крім того, Буданов назвав «дуже проблемного» для України генерала РФ.

Теги: Кирило Буданов ГУР фронт

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