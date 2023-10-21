Буданов пояснив, чому бере участь у бойових діях

Участь глави розвідки у боях іноді є обов'язковою

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов брав участь у боях в Україні, щоб підбадьорити наших захисників. Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову.

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«Іноді вона обов'язкова (участь у боях, – «Главком»). Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити (підбадьорити військових, – «Главком»)», – пояснив головний розвідник країни.

Запитання журналіста, чи виправданий ризик втратити очільника розвідки у результаті бойових дій, Буданов назвав «суто риторичним». На його думку, його вчинки виправдовують позитивні результати.

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«Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає, значить були помилки. Переможців не судять», – зауважив керівник ГУР.

Нагадаємо, що Буданов під час однієї з операцій у переговорах по рації змусив 19 російських окупантів здатися у полон.

Раніше очільник ГУР заявив, що Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року. Людського ресурсу країні-агресору вистачить надовго, а от з економікою та технікою, на його думку, будуть проблеми.

Крім того, Буданов назвав «дуже проблемного» для України генерала РФ.