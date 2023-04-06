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Між Україною та Польщею тестується маршрут євроколією: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Між Україною та Польщею тестується маршрут євроколією: деталі
Старт регулярного сполучення може відбутися за кілька місяців
фото: Міністерство інфраструктури України

Українські та польські залізничники тестують маршрут Люблін – Рава-Руська

У тестову поїздку євроколією 5 квітня відправився потяг, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською (Львівщина) з пересадкою на Львів. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Випробувальну поїздку здійснено євроколією з Любліна (Польща) до Рави-Руської. Як планується, із Рави-Руської до Львова пасажирів довозитиме поїзд «Укрзалізниці» вже на українській колії.

«Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску», – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Між Україною та Польщею тестується маршрут євроколією: деталі фото 1
мапа: Міністерство розвитку громад та територій України

Мінінфраструктури зазначило, що відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів уже понад 20 років. 

Повідомляється, що «Укрзалізниця» відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська.

Після тестової поїздки Польщі знадобиться кілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення. 

Зазначимо, що європейська колія має ширину 1435 мм, а ширина колій в Україні переважно 1520 мм. Лише залізниці України, що прилягають до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, мають ділянки з європейською шириною.

Перед повномасштабним вторгненням РФ Україна та Польща почали працювати над планом реалізації євроколії. Очікується, що в майбутньому час у дорозі між Києвом та Варшавою займатиме до чотирьох годин.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» змінила правила повернення вартості квитка після відправлення потяга. Тепер можна повернути не 10% від вартості, а майже повну суму, крім вартості плацкарту.

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Теги: Польща Львівщина Укрзалізниця Львів потяг Міністерство інфраструктури

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