Як вивозять поранених із зони бойових дій: «Укрзалізниця» показала спеціальний потяг

Поїзд вже перевіз понад три тисячі пацієнтів з квітня 2022 року

Поранених цивільних громадян із зони бойових дій вивозить спеціальний санітарний потяг, який створили на замовлення «Лікарів без кордонів», незалежної міжнародної медичної організації. Про це повідомляє Obozrevatel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поїзд здійснив 99 рейсів з початку квітня 2022 року. За цей час цим потягом перевезли понад 3 тисячі пацієнтів у різні куточки України. Уперше потяг вирушив до Лисичанська, що на Луганщині, коли звідти вивозили цивільних жителів. Також цим потягом евакуювали перших пацієнтів із деокупованих міст.

5 фото На весь екран







фото: obozrevatel

За даними «Укрзалізниці», цей потяг побудували з вагонів-ресторанів. Попри це, у ньому є реанімація, киснева станція та автономна система електроподачі. За один рейс у потязі можна перевезти близько 43 важкопоранених чи маломобільних осіб та людей, що їх супроводжують.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У поїзді працюють шість лікарів, 12 медсестер та близько 20 працівників «Укрзалізниці» та санітарів. Один рейс зазвичай триває одну-півтори доби. З міркувань безпеки в «Укрзалізниці»не повідомляють про напрямок руху потягу та зупинки.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що у столичному метро курсуватиме патріотичний артпоїзд.