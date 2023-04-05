Зеленський сьогодні відвідає Варшаву: чого очікувати

Планується зустріч президента України у Королівському замку з пересічними поляками та українцями

Сьогодні, 5 квітня, відбудеться офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. Варшава буде п’ятою столицею, яку глава України відвідає після початку повномасштабного вторгнення Росї. До цього він був у Вашингтоні, Лондоні, Парижі та Брюсселі.

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Цього разу про візит повідомлено заздалегідь – за два дні. Раніше Зеленський був у Жешуві з неанонсованими візитами.

Програмою візиту передбачаються зустрічі Зеленського з польським колегою Анджеєм Дудою віч-на-віч, потім у ширшому колі. Президент України також проведе зустріч із главою польського уряду Матеушем Моравецьким. Планується зустріч президента України у Королівському замку з пересічними поляками та українцями, зокрема з тими, хто прибув до Польщі після 24 лютого. На площі перед замком буде встановлено телеекрани, на яких висвітлюватиметься зустріч з українцями та поляками.

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Очікується, також зустріч президента України з польським бізнесом.

Офіційної інформації щодо розпорядку сьогоднішньої зустрічі на сайті Офісу президента поки немає.

Нагадаємо, сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко їде з візитом до російського диктатора Володимира Путіна. У той же час лідер Франції Еммануель Макрон і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн їдуть до Китаю.