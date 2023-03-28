«Укрзалізниця» змінила правила повернення вартості квитків: деталі
Тепер можна буде повернути не 10% від вартості, а майже повну суму, крім вартості плацкарти
Компанія «Укрзалізниця» змінила правила повернення вартості після відправлення потяга. Відтепер можна буде повернути не 10% від вартості, а майже повну суму, крім вартості плацкарту. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
«Вступили в дію зміни до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Згідно з ними, зокрема, офіційно дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо пасажир повертає квиток не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда (раніше – не менше ніж за 9 годин).
Також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%, як це було раніше) після відправлення поїзда, але не більше, ніж за годину після відправлення. При цьому вартість плацкарти не повертається, а повернення квитка після відправлення можливо тільки офлайн», – йдеться у повідомленні.
Крім цього, урегульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси, уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин, введено нову категорію поїздів, якої раніше юридично не існувало – місцеві поїзди.
Під цією категорією маються на увазі поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту, а також визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.
Також офіційно спрощено процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів. Раніше оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, тепер процедуру дозволено перенести в онлайн.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, згідно з яким новим главою «Укрзалізниці» призначено Євгенія Лященка строком на два роки.
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