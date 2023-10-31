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На Житомирщині патрульні відправили військового з контузією здавати алкотест (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Житомирщині патрульні відправили військового з контузією здавати алкотест (відео)
Патрульні зупинили водія-військового з контузією та відправили його на перевірку на стан алкогольного сп’яніння
фото: скріншот з відео

У медзакладі пристрій «Драгер» показав відсутність вмісту алкоголю в організмі військового

На Житомирщині патрульні зупинили водія-військового з контузією та відправили його на перевірку на стан алкогольного сп’яніння. Про це повідомив полковник ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан, опублікувавши відповідне відео. 

«Знаю велику кількість поліцейських, які воюють на передовій, але не відрізнити воїна з контузією, затримати його і відправити на задувку... Ну як так... Ну чому?» – прокоментував Штефан.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Як свідчить оприлюднене відео, у медзакладі пристрій «Драгер» показав відсутність вмісту алкоголю в організмі військового. Він був обурений діями поліцейських та вимагав їхньої мобілізації до його підрозділу, який перебуває на передовій.

Під дописом користувачі зауважили, що перевіркою бійця мала б займатися військова служба правопорядку, а не поліцейські. На їхню думку, якщо військовий у момент зупинки перебував на службі, то патрульні перевищили свої повноваження.

У поліції Житомирщини відреагували на інцидент. Там пояснили, що 30 жовтня близько 14:00 патрульні Коростишева зупинили автомобіль через порушення Правил дорожнього руху (розворот у забороненому місці).

«За кермом перебував чоловік, у якого не було при собі посвідчення водія. З метою перевірки на стан сп’яніння поліцейські запропонували йому пройти відповідне обстеження. Чоловік погодився та добровільно пройшов тестування за допомогою приладу, що й видно на оприлюдненому відео», – зазначили правоохоронці.

Також зазначається, що поліцейські виконували обов’язки, пов’язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху та заходів примусу не застосовували.

«Зауважимо, що обстеження на стан сп’яніння – процедура, призначена для офіційного з’ясування стану водія та можливості безпечного керування ним транспортним засобом», – додали в поліції.

Нагадаємо, народні депутати спільно зі співробітниками Головного управління військової юстиції Міністерства оборони України розроблять законопроєкт про військову поліцію.

Теги: алкогольне сп'яніння Житомирщина поліція військові

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