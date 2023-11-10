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В Україні стрімко росте кількість справ щодо рейдерства

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні стрімко росте кількість справ щодо рейдерства
Не дивлячись на стрімкий зріст, показники майже вдвічі менші, ніж у 2021 році
фото з відкритих джерел

У цьому році до суду надійшла рекордна кількість справ щодо протиправного заволодіння майном

У 2023 році було відкрито вже 312 кримінальних проваджень за статтями щодо рейдерства, що у 2,4 перевищує минулорічні показники (131 провадження). Про це повідомляє «Опендатабот».

Не дивлячись на стрімке зростання, активність рейдерів не повернулась до показників 2021 року, коли було зафіксовано 614 проваджень за відповідними статтями. Переважну більшість справ про рейдерство було відкрито через підробку документів (ст. 205-1 ККУ) – майже дві третини від загальної кількості або 199 проваджень, до судового розгляду вже дійшло 46 з них.

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Через протидію господарської діяльності (ст. 206 ККУ) цьогоріч зареєстровано 64 провадження – п’ята частина від загальної кількості справ про рейдерство. За десять місяців 2023 року до суду ще не дійшла жодна з таких справ.

Зросла кількість справ через протиправне заволодіння майном (ст. 206-2 ККУ) – відкрито 49 проваджень. У 2023 році до суду надійшла рекордна кількість справ за цією статтею (12% від загальної кількості відкритих). Для порівняння, у 2021 цей показник склав 7%, а у 2022 жодна справа за цією статтею не потрапила до суду.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ Державна прикордонна служба ініціювала 607 кримінальних проваджень стосовно ліцензіатів системи «Шлях», які сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон.

Теги: рейдерство статистика суд

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