  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Мокрий сніг на заході та -11 на сході: прогноз погоди в Україні на вівторок

    • Розсилка
    <p>У Києві температура вдень становитиме 0-2&deg; морозу</p> - Мокрий сніг на заході та -11 на сході: прогноз погоди в Україні на вівторок

    У Києві температура вдень становитиме 0-2° морозу

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У більшості областей сьогодні буде сухо

    У вівторок, 22 грудня, в Україні, окрім Приазов'я і західних областей, опади не прогнозуються, вдень очікується від 2° морозу до 6° тепла. 

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «В Приазов'ї невеликий сніг, вдень в більшості західних областей невеликий дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних та північно-східних областях вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу, на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях 1-6° тепла», – зазначають синоптики.

    ukraine_22

    У Києві сьогодні без опадів, вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

    Раніше повідомлялося, що антициклон 22-25 грудня принесе короткочасне похолодання.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies