Мокрий сніг на заході та -11 на сході: прогноз погоди в Україні на вівторок

У більшості областей сьогодні буде сухо

У вівторок, 22 грудня, в Україні, окрім Приазов'я і західних областей, опади не прогнозуються, вдень очікується від 2° морозу до 6° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«В Приазов'ї невеликий сніг, вдень в більшості західних областей невеликий дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних та північно-східних областях вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу, на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях 1-6° тепла», – зазначають синоптики.

У Києві сьогодні без опадів, вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

Раніше повідомлялося, що антициклон 22-25 грудня принесе короткочасне похолодання.