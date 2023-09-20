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Молдова припускає вступ до Євросоюзу без Придністров'я

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Молдова припускає вступ до Євросоюзу без Придністров'я
фото ілюстративне

У Кишиневі прагнуть мирного врегулювання придністровського конфлікту

У Кишиневі розглядають вступ до Євросоюзу без території невизнаного Придністров’я. Про це пише молдовське видання NewsMaker з посиланням на коментар, отриманий від Міністерства закордонних справ країни.

У відомстві наголосили, що лівобережжя Дністра є частиною Молдови й у Кишиневі прагнуть мирного врегулювання придністровського конфлікту, аби вступити до ЄС як реінтегрована країна.

Водночас іншим варіантом могло б стати приєднання до ЄС тієї частини території, що перебуває під контролем законної та легітимної влади Кишинева, з подальшим врегулюванням конфлікту у Придністров'ї.

«Отже, якщо Республіка Молдова не вступить до ЄС як реінтегрована країна, влада Кишинева – разом із міжнародними партнерами – продовжить шукати шляхи розв'язання придністровського конфлікту навіть після приєднання до ЄС», – йдеться в повідомленні.

Раніше президентка Молдови сказала, коли Україна зможе врегулювати конфлікт у Придністров’ї.

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Теги: Молдова Придністров'я Європейський союз

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