У Придністров'ї знайдено вбитим лідера компартії

Обставини загибелі Хоржана з’ясовують

У ніч на 17 липня було вбито лідера придністровської комуністичної партії Олега Хоржана. Про це розповів керівник Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов під час пресконференції.

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«Сьогодні вночі вбито лідера придністровських комуністів Олега Хоржана», – розповів Геннадій Зюганов.

Зюганов підкреслив, що в партії наполягають на негайному розслідуванні смерті свого однопартійця. Обставини загибелі Хоржана з’ясовують.

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«КП» у Молдові з посиланням на «МВС» Придністров’я пише, що Хоржана зарізали. Його знайшла дружина поруч із відкритим сейфом. Сейф був порожнім. На тілі Хоржана було безліч ножових поранень.

«У понеділок, 17 липня, приблизно об 11:30 до міліції надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання – у приватному будинку у селі Суклея – виявлено трупа Хоржан Олега Олеговича з ознаками насильницької смерті», – повідомляє МВС.

Труп Хоржана виявила дружина в одній із кімнат, поряд із відкритим сейфом. Сейф порожній. На місці події працює слідчо-оперативна група. У Слідчому комітеті порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, нещодавно у РФ вбили капітана, який керував мобілізацією та запускав «Калібри» по Україні.