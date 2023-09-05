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Питання Придністров'я вирішене: Зеленський чекає відмашки Санду – «ексміністр» ПМР»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Питання Придністров'я вирішене: Зеленський чекає відмашки Санду – «ексміністр» ПМР»
Санду не звертається по допомогу України через погрози провладних еліт в країні
фото з відкритих джерел

Політика Росії щодо Придністров'я та Молдови крутиться навколо одного – не дати Кишиневу звернутися до Києва в межах демілітаризації Придністров'я

Як тільки президентка Молдови Майя Санду вийде з-під тиску геополітичних гравців Молдови і звернеться до президента України Володимира Зеленського по допомогу в демілітаризації Придністров'я, тоді конфлікт в країні закінчиться. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» колишній «керівник» Державної служби зв'язку та інформації невизнаного Придністров'я Геннадій Чорба.

За словами Чорби, політика Росії щодо Придністров'я та Молдови крутиться навколо одного – не дати Кишиневу звернутися до Києва в межах демілітаризації Придністров'я, адже це дозволить Києву отримати величезну кількість боєприпасів та змінити хід війни. І щоб цього не сталося, Росія готова на все.

«Величезна кількість озброєння радянського зразка стоїть в Україні без діла без боєприпасів. Щойно вирішується питання – радянські танки, які отримала Україна, опиняються на передовій. Це перша і головна проблема: вони дуже бояться, що завдяки цьому Україна отримає серйозне забезпечення техніки радянського зразка боєприпасами. Решта, включно існування Придністров'я – це все вдруге. Спочатку – це перемога України у цій війні», – пояснив екскерівник Державної служби зв'язку та інформації невизнаного Придністров'я.

Зокрема, «ексміністр» невизнаного Придністров'я зазначив, що Україна зацікавлена у розв'язання придністровського конфлікту у межах своєї безпеки.

«Але є нюанс. Без звернення Кишинева Київ жодних активних дій не робитиме. Це саме стосується й спілкування з «керівництвом» Придністров'я – формальним та неформальним. Тому ультиматум звучить так: «Хлопці, не бешкетуйте, інакше відірвемо вуха», – пояснив Чорба.

Як зауважив Чорба, Санду не звертається по допомогу України через погрози провладних еліт в країні.

«Вони на неї мають у тому числі свій вплив. Їй постійно говорять про те, що як вона це зробить, крилаті ракети полетять по центру Кишинева», – сказав він.

«Ексміністр» зауважив, що Україна не претендує на чужі території.

«Хоча до 1940 року Придністров'я входило до складу України, але переділ територій до Європи нікому не потрібен. Тому, до речі, і спроби керівництва Молдови зблизиться з Румунією сприймаються, зокрема, й у Європі дуже з побоюванням. Нікому переділ у Європі сьогодні не потрібний», – сказав він.

Також «екскерівник» Державної служби зв'язку та інформації невизнаного Придністров'я пояснив, чому Україні важливо завершити придніпровський конфлікт.

«По-перше, Україна має інтерес щодо вивільнення свого контингенту, який знаходиться на кордоні з Придністров'ям, а це близько 10 тис. бійців. Вони сьогодні стали б у пригоді на інших напрямках.

По-друге, Україну цікавить озброєння та боєприпаси, що знаходяться на складах у Ковбасній. Наявність цих озброєнь – це перелом у війні. Той обсяг, який знаходиться у Ковбасній, – не можна порівняти з тим, що постачає Захід», – розповів Чорба.

Нагадаємо, Молдова сподівається, що після перемоги України у війні з РФ, можуть з'явиться геополітичні умови мирного врегулювання придністровського конфлікту.

До слова, Молдова продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ, попри погрози Кремля.

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Теги: Молдова Володимир Зеленський Придністров'я Майя Санду

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