Питання Придністров'я вирішене: Зеленський чекає відмашки Санду – «ексміністр» ПМР»

Санду не звертається по допомогу України через погрози провладних еліт в країні

Політика Росії щодо Придністров'я та Молдови крутиться навколо одного – не дати Кишиневу звернутися до Києва в межах демілітаризації Придністров'я

Як тільки президентка Молдови Майя Санду вийде з-під тиску геополітичних гравців Молдови і звернеться до президента України Володимира Зеленського по допомогу в демілітаризації Придністров'я, тоді конфлікт в країні закінчиться. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» колишній «керівник» Державної служби зв'язку та інформації невизнаного Придністров'я Геннадій Чорба.

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За словами Чорби, політика Росії щодо Придністров'я та Молдови крутиться навколо одного – не дати Кишиневу звернутися до Києва в межах демілітаризації Придністров'я, адже це дозволить Києву отримати величезну кількість боєприпасів та змінити хід війни. І щоб цього не сталося, Росія готова на все.

«Величезна кількість озброєння радянського зразка стоїть в Україні без діла без боєприпасів. Щойно вирішується питання – радянські танки, які отримала Україна, опиняються на передовій. Це перша і головна проблема: вони дуже бояться, що завдяки цьому Україна отримає серйозне забезпечення техніки радянського зразка боєприпасами. Решта, включно існування Придністров'я – це все вдруге. Спочатку – це перемога України у цій війні», – пояснив екскерівник Державної служби зв'язку та інформації невизнаного Придністров'я.

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Зокрема, «ексміністр» невизнаного Придністров'я зазначив, що Україна зацікавлена у розв'язання придністровського конфлікту у межах своєї безпеки.

«Але є нюанс. Без звернення Кишинева Київ жодних активних дій не робитиме. Це саме стосується й спілкування з «керівництвом» Придністров'я – формальним та неформальним. Тому ультиматум звучить так: «Хлопці, не бешкетуйте, інакше відірвемо вуха», – пояснив Чорба.

Як зауважив Чорба, Санду не звертається по допомогу України через погрози провладних еліт в країні.

«Вони на неї мають у тому числі свій вплив. Їй постійно говорять про те, що як вона це зробить, крилаті ракети полетять по центру Кишинева», – сказав він.

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«Ексміністр» зауважив, що Україна не претендує на чужі території.

«Хоча до 1940 року Придністров'я входило до складу України, але переділ територій до Європи нікому не потрібен. Тому, до речі, і спроби керівництва Молдови зблизиться з Румунією сприймаються, зокрема, й у Європі дуже з побоюванням. Нікому переділ у Європі сьогодні не потрібний», – сказав він.

Також «екскерівник» Державної служби зв'язку та інформації невизнаного Придністров'я пояснив, чому Україні важливо завершити придніпровський конфлікт.

«По-перше, Україна має інтерес щодо вивільнення свого контингенту, який знаходиться на кордоні з Придністров'ям, а це близько 10 тис. бійців. Вони сьогодні стали б у пригоді на інших напрямках.

По-друге, Україну цікавить озброєння та боєприпаси, що знаходяться на складах у Ковбасній. Наявність цих озброєнь – це перелом у війні. Той обсяг, який знаходиться у Ковбасній, – не можна порівняти з тим, що постачає Захід», – розповів Чорба.

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Нагадаємо, Молдова сподівається, що після перемоги України у війні з РФ, можуть з'явиться геополітичні умови мирного врегулювання придністровського конфлікту.

До слова, Молдова продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ, попри погрози Кремля.