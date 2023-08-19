Президентка Молдови сказала, коли Україна зможе врегулювати конфлікт у Придністров'ї

Мая Санду заявила, що врегулювання придністровської проблеми вирішуватиметься поступово, «бо все досить складно»

Молдова сподівається, що після перемоги України у війні з РФ, можуть з'явиться геополітичні умови мирного врегулювання придністровського конфлікту. Про це заявила президента Молдови Мая Санду, передає «RadioMoldova».

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«Ми живемо у мирі завдяки українській армії. І ми теж за цей час зробили все, щоб не допустити втягування нашої країни у війну, щоб зберегти порядок і мир у нашому суспільстві, щоб боротися з брехнею», - зазначила вона.

Санду також підкреслила, що Молдова зацікавлена у врегулюванні придністровського конфлікту. Вона зазначила, що рішення, які вони бачать, виключно мирні. Президентка вірить, що після того, як Україна переможе війну та відновить свої території, з'явиться можливість геополітичного розв'язання конфлікту шляхом мирного врегулювання.

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Вона також підкреслила, що процес врегулювання придністровської проблеми вирішуватиметься поступово, «бо все досить складно», а процес реінтеграції має відбуватися так, щоб це не призвело «до подальшого послаблення молдовської держави та демократичних процесів».

Нагадаємо, прем'єр Молдови Речан 18 лютого, через два дні після затвердження його на посаді, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль вже відреагував.

Наприкінці минулого року, Молдова на засіданні ОБСЄ також закликала РФ вивести війська з Придністров'я. «Незаконна присутність російських збройних сил порушує суверенітет та нейтральний статус Молдови. Ми рішуче закликаємо до повного та беззаперечного виводу російських військових з території Республіки Молдова відповідно до зобов'язань, взятих РФ у 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі», – заявили тоді представники уряду Молдови.

До слова, високий представник ЄС Жозеф Боррель заявив, що Молдова може розраховувати на статус члена Євросоюзу ще до того, як буде вирішений придністровський конфлікт.