Морські дрони Sea Baby уразили два підсанкційні танкери «тіньового флоту» РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Морські дрони Sea Baby уразили два підсанкційні танкери «тіньового флоту» РФ
На танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа
фото: скріншот з відео

Підрив двох танкерів «тіньового флоту» РФ – спецоперація СБУ

Служба безпеки України підтвердила, що підрив двох нафтових танкерів російського «тіньового флоту» в Чорному морі був результатом спільної спецоперації СБУ та Військово-морських сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

За інформацією джерел, ураження суден «Kairos» та «Virat» здійснили морські дрони Sea Baby Головного Управління військової контррозвідки СБУ.

Для атаки були використані модернізовані морські дрони Sea Baby, які здатні долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами. Обидва судна перебували під міжнародними санкціями і були частиною схеми РФ для обходу обмежень. На момент атаки вони йшли порожніми до порту Новоросійськ для завантаження нафтою.

«На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти», – повідомляють джерела.

СБУ підкреслює, що ця операція є частиною стратегії щодо урізання фінансових можливостей Росії для ведення війни.

«Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на $70 млн і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції», – заявило поінформоване джерело в СБУ.

Як відомо, біля узбережжя Туреччини танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За повідомленням Генерального директорату з морських справ Туреччини, біля узбережжя країни було уражено два нафтові танкери. За інформацією місцевого портового агента, на судні під назвою Kairos стався вибух і спалахнула пожежа. Крім того, постраждав й танкер Virat.

