У Росії розбився винищувач: екіпаж загинув

За даними російських ЗМІ, на борту перебувало двоє людей

У Республіці Карелія розбився винищувач Су-30. Загинули два члени екіпажу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався неподалік від аеропорту Петрозаводська. Причина падіння наразі невідома. На місце трощі вирушили екстрені служби.

Нагадаємо, у Липецькій області Росії зазнав аварії військовий літак МіГ-31 – носій гіперзвукових ракет «Кинджал».

Як повідомлялося, на Запорізькому напрямку українські захисники збили російський літак Су-34. Він тероризував Запоріжжя. Також Сили оборони України збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку.

До слова, російські сили протиповітряної оборони під час обстрілу безпілотників помилково збили власний військовий літак.