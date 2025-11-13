У Росії розбився винищувач: екіпаж загинув
За даними російських ЗМІ, на борту перебувало двоє людей
У Республіці Карелія розбився винищувач Су-30. Загинули два члени екіпажу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.
Зазначається, що інцидент стався неподалік від аеропорту Петрозаводська. Причина падіння наразі невідома. На місце трощі вирушили екстрені служби.
Нагадаємо, у Липецькій області Росії зазнав аварії військовий літак МіГ-31 – носій гіперзвукових ракет «Кинджал».
Як повідомлялося, на Запорізькому напрямку українські захисники збили російський літак Су-34. Він тероризував Запоріжжя. Також Сили оборони України збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку.
До слова, російські сили протиповітряної оборони під час обстрілу безпілотників помилково збили власний військовий літак.
Коментарі — 0