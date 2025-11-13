Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Росії розбився винищувач: екіпаж загинув

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Росії розбився винищувач: екіпаж загинув
Причина падіння повітряного судна невідома
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними російських ЗМІ, на борту перебувало двоє людей

У Республіці Карелія розбився винищувач Су-30. Загинули два члени екіпажу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався неподалік від аеропорту Петрозаводська. Причина падіння наразі невідома. На місце трощі вирушили екстрені служби.

Нагадаємо, у Липецькій області Росії зазнав аварії військовий літак МіГ-31 – носій гіперзвукових ракет «Кинджал».

Як повідомлялося, на Запорізькому напрямку українські захисники збили російський літак Су-34. Він тероризував Запоріжжя. Також Сили оборони України збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку.

До слова, російські сили протиповітряної оборони під час обстрілу безпілотників помилково збили власний військовий літак.

Читайте також:

Теги: росія винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадиров для Путіна відпрацьований матеріал
Путін «списав» Кадирова: експерт пояснив, чому чеченський глава вже не потрібен РФ
15 жовтня, 12:17
За словами Путіна, саміт в угорській столиці був запропонований американською стороною
Російський диктатор заявив, що зустріч з Трампом перенесено
23 жовтня, 19:09
Гітанас Науседа скликає міжвідомчу нараду для обговорення ситуації щодо контрабандних повітряних куль
Президент Литви пропонує тривале закриття кордону із Білоруссю через повітряні кулі
27 жовтня, 13:27
Вододимир Зеленський прокоментував наслідки санкцій США для Росії
«Русскіє» біснуються». Зеленський оцінив ефект санкцій, запроваджених Трампом
28 жовтня, 10:44
Трамп: Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна
The Hill: Рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань повертає світ у часи «холодної війни»
31 жовтня, 23:47
Безпілотники уразили Туапсинський морський нафтовий термінал «Роснафти»
Атака на Україну, вибухи на окупованій Луганщині та в Росії: головне за ніч
2 листопада, 06:09
Главу Інгушетії засудили заочно за фінансування війни проти України
Главу Інгушетії визнано винним у фінансуванні агресії РФ
5 листопада, 17:56
Система виховання в Росії поступово перетворюється на інструмент формування підконтрольного покоління
Ідеологізація дитинства у Росії: від музеїв до стройової підготовки для дошкільнят
9 листопада, 12:48
Тарасова назвала безумством внесення Петросян та Горбачової до бази «Миротворця»
Російська тренерка влаштувала істерику через внесення фігуристів з РФ до бази «Миротворця»
Сьогодні, 16:48

Політика

У Росії розбився винищувач: екіпаж загинув
У Росії розбився винищувач: екіпаж загинув
Спікер Сейму Польщі подав у відставку
Спікер Сейму Польщі подав у відставку
США провели навчальний політ бомбардувальника B-52 біля кордону з Росією
США провели навчальний політ бомбардувальника B-52 біля кордону з Росією
«Розраховую на вас». Саакашвілі із вʼязниці звернувся до Зеленського
«Розраховую на вас». Саакашвілі із вʼязниці звернувся до Зеленського
Болгарський парламент подолав вето президента на управління НПЗ «Лукойла»
Болгарський парламент подолав вето президента на управління НПЗ «Лукойла»
Мерц обговорив із Зеленським корупційний скандал та підтримку України
Мерц обговорив із Зеленським корупційний скандал та підтримку України

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua