Незалежний аналітик з питань оборони заявив, що знайдений об'єкт є російським гідролокаційним буєм RGB-1A

Команда водолазів, які збирають сміття, виловила біля узбережжя Уельсу у Великій Британії російський пристрій стеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Водолази з організації Neptune's army of rubbish cleaners (NARC) виявили цей об'єкт 15 листопада під час чергового занурення в морській заповідній зоні Скомер, біля мису Вултак в графстві Пембрукшир. Спочатку команда припустила, що пристрій є частиною навігаційного маркера, але згодом запідозрила, що він схожий на гідролокатор (сонобуй) – акустичний пристрій моніторингу, який часто використовується для виявлення підводних човнів.

Незалежний аналітик з питань оборони заявив, що «впевнений» у тому, що знайдений об'єкт є російським гідролокаційним буєм RGB-1A. Дейв Кеннард, голова NARC, повідомив, що об'єкт був виявлений застряглим у яру волонтером-дайвером Тімом Смітом-Гослінгом.

Пристрій, який Кеннард описав як «пошкоджений», має довжину приблизно 120 см і важить близько 15 кг. Його підняли на поверхню за допомогою підйомного мішка.

Представник Королівського флоту заявив: «Ми не коментуємо конкретні підводні операції або окремі знахідки з міркувань оперативної безпеки. Повідомлення про подібні пристрої, що вимилися на берег, також надходили з Новосибірської області Росії в 2023 році та Литви в 2024 році.

Що таке сонобуй?

Сонобуй – це поєднання слів «сонар» і «буй» і є акустичним датчиком, що використовується для виявлення підводних об'єктів, таких як підводні човни. Оскільки радіо- та GPS-сигнали не можуть легко проникати крізь морську воду, сонобуї є життєво важливими для сучасних систем виявлення військово-морських сил і регулярно використовуються військово-морськими силами під час навчань та операцій.

Вперше застосовані під час Другої світової війни для виявлення німецьких підводних човнів, вони стали основним засобом відстеження підводних човнів під час холодної війни і продовжують використовуватися як у військовому спостереженні, так і в пошуково-рятувальних операціях.

Як повідомлялося, протягом кількох років Росія таємно закуповувала західні сонарні системи, підводні дрони та складні антени, щоб захистити свій атомний підводний флот в Арктиці та ускладнити спроби США та НАТО відстежувати російські підводні човни.