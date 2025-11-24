Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження
Знайдено у Британії російський пристрій стеження
фото: NARC

Незалежний аналітик з питань оборони заявив, що знайдений об'єкт є російським гідролокаційним буєм RGB-1A

Команда водолазів, які збирають сміття, виловила біля узбережжя Уельсу у Великій Британії російський пристрій стеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Водолази з організації Neptune's army of rubbish cleaners (NARC) виявили цей об'єкт 15 листопада під час чергового занурення в морській заповідній зоні Скомер, біля мису Вултак в графстві Пембрукшир. Спочатку команда припустила, що пристрій є частиною навігаційного маркера, але згодом запідозрила, що він схожий на гідролокатор (сонобуй) – акустичний пристрій моніторингу, який часто використовується для виявлення підводних човнів.

Незалежний аналітик з питань оборони заявив, що «впевнений» у тому, що знайдений об'єкт є російським гідролокаційним буєм RGB-1A. Дейв Кеннард, голова NARC, повідомив, що об'єкт був виявлений застряглим у яру волонтером-дайвером Тімом Смітом-Гослінгом.

Пристрій, який Кеннард описав як «пошкоджений», має довжину приблизно 120 см і важить близько 15 кг. Його підняли на поверхню за допомогою підйомного мішка.

Представник Королівського флоту заявив: «Ми не коментуємо конкретні підводні операції або окремі знахідки з міркувань оперативної безпеки. Повідомлення про подібні пристрої, що вимилися на берег, також надходили з Новосибірської області Росії в 2023 році та Литви в 2024 році.

Що таке сонобуй?

Сонобуй – це поєднання слів «сонар» і «буй» і є акустичним датчиком, що використовується для виявлення підводних об'єктів, таких як підводні човни. Оскільки радіо- та GPS-сигнали не можуть легко проникати крізь морську воду, сонобуї є життєво важливими для сучасних систем виявлення військово-морських сил і регулярно використовуються військово-морськими силами під час навчань та операцій.

Вперше застосовані під час Другої світової війни для виявлення німецьких підводних човнів, вони стали основним засобом відстеження підводних човнів під час холодної війни і продовжують використовуватися як у військовому спостереженні, так і в пошуково-рятувальних операціях.

Як повідомлялося, протягом кількох років Росія таємно закуповувала західні сонарні системи, підводні дрони та складні антени, щоб захистити свій атомний підводний флот в Арктиці та ускладнити спроби США та НАТО відстежувати російські підводні човни.

Читайте також:

Теги: росія шпигун Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське вторгнення в Україну
Росія виникла як заперечення України
5 листопада, 08:53
Серійні убивці, відпущені на волю за контрактом із Міноборони РФ – Ваган Сафарян та Юрій Гриценко
«Чикатило з автоматом». Міноборони Росії наймає серійних убивць і ґвалтівників для війни проти України
10 листопада, 16:00
Подвійні агенти СБУ систематично відгукуються на пропозиції про «роботу» від ФСБ, що з’являються у телеграм-каналах
СБУ залучає подвійних агентів для викриття колаборантів, які працюють на ФСБ – The Telegraph
2 листопада, 03:57
Валить дим з квартири, де стався вибух
У російському Волгограді в житловому будинку прогримів вибух: є постраждалий
10 листопада, 02:32
У Волгоградській області РФ уражено підстанцію 
У Волгоградській області РФ уражено підстанцію 
3 листопада, 23:49
Каллас: Китай може завдати вам шкоди, і ось у чому проблема
Каллас пояснила, що заважає ЄС натиснути на Китай щодо війни в Україні
19 листопада, 00:59
Рязанський НПЗ постраждав від вогневого ураження ЗСУ
Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ
20 листопада, 15:21
Вашингтон наполягає на швидкому підписанні мирного плану
США висунули погрозу Україні щодо мирного плану – Reuters
21 листопада, 16:08
Документ передбачає територіальні поступки Росії на Донбасі
План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР
Вчора, 05:55

Соціум

Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
У Польщі заарештовано третього українця у справі про диверсії на залізниці
У Польщі заарештовано третього українця у справі про диверсії на залізниці
У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження
У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження
Найінтенсивніша ніч за листопад: у Литву залетіли повітряні кулі з Білорусі
Найінтенсивніша ніч за листопад: у Литву залетіли повітряні кулі з Білорусі
Дрони масовано атакували російське Кстово (відео)
Дрони масовано атакували російське Кстово (відео)
Жителі якої країни здійснюють найдовші поїздки на роботу? Дослідження
Жителі якої країни здійснюють найдовші поїздки на роботу? Дослідження

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua