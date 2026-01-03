Головна Країна Події в Україні
Президент назвав країни Європи, які обов’язково мають відправити війська в Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Головним в коаліції є Велика Британія та Франція, і «їхня військова присутність є обов’язковою», пояснив президент
фото з відкритих джерел

Гарантії безпеки мають передбачати фізичну присутність в Україні військових європейських країн

Президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки мають передбачати фізичну присутність в Україні військових європейських країн. Точного переліку наразі немає, лише відомо, що обов'язково повинні бути війська Франції та Великої Британії. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає «Главком».

Зеленський наголосив, що наразі немає остаточного тексту угоди про гарантії безпеки, тому ще не узгоджена низка важливих деталей. Зокрема, ті що стосуються військової присутності партнерів в Україні.

За його словами, що остаточна кількість країн, що надішлють військових в Україну, стане зрозуміла лише після того, як почнеться ратифікаційний процес. Він пояснив, що не всі країни можуть надіслати війська через свої конституції, однак допомагають інакше – санкціями, фінансово або гуманітарно.

«Навіть, якщо лідер готовий до тих чи інших рішень, навіть якщо військові готові бути присутніми в Україні – усе одно треба підтримка парламенту, згідно з конституціями з багатьох країн Європи. Ми не можемо відповідати за парламенти інших країн», – сказав Зеленський.

Головним в коаліції є Велика Британія та Франція, і «їхня військова присутність є обов’язковою», пояснив президент.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів.  За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Також Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі 28 грудня підтвердив сильні гарантії безпеки для України.

Теги: Франція військові Велика Британія Володимир Зеленський Україна президент переговори

