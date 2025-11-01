Російська економіка демонструє системне падіння – розвідка

Розвідка фіксує падіння прибутку на 8,3%, ліквідну кризу в корпоративному секторі та збитки «Газпрому»

Російська економіка вступила у фазу системного згортання бізнес-активності, масштаби якого вже не здатна приховати навіть офіційна статистика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

СЗР констатує втрату фінансової стійкості в ключових секторах, зокрема, сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 %. Частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній вже не здатні обслуговувати свої борги.

Аналіз СЗР підкреслює критичну ситуацію у традиційно потужних секторах:

Вугільна галузь: Вважалася одним із «стовпів» експорту, але частка збиткових підприємств зросла до 67 %. Сальдований збиток за січень – серпень сягнув 263,2 млрд рублів (збитки зросли у 2,6 раза).

Сфера послуг («Почта России»): Збиток від продажів зріс у 5,7 разів – до 10,7 млрд рублів. Короткострокові зобов’язання перевищують оборотні активи на 25,6 млрд рублів, що свідчить про ліквідну кризу.

Експортні гіганти«Газпром» продемонстрував чистий збиток у 170,3 млрд рублів за дев’ять місяців. Компанія, яка десятиліттями була головним донором бюджету, тепер сама потребує підтримки. Металургійний гігант «Норнікель» скоротив чистий прибуток на 39 % на тлі зростання витрат. «РЖД» також зафіксувала збиток у 4,2 млрд рублів.

СЗР України наголошує, що ці дані складаються в єдину мозаїку: російська економіка втрачає здатність генерувати прибуток, а криза «стає новою нормою».

