Буданов назвав людину, без якої війна в Україні не завершиться

Буданов висловив сподівання, що наміри президента США справді можуть призвести до результату

Буданов зазначив, що оцінювати Трампа виключно за медійними образами – помилково

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що лише втручання президента США Дональда Трампа може стати вирішальним фактором у припиненні бойових дій в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю «24 Каналу», пише «Главком».

Буданов підкреслив, що зберігає свою позицію щодо американського лідера. За його словами, дії Трампа є «максимально системними й послідовними», і оцінювати його виключно за медійними образами – помилково.

«Я не думаю, що без його втручання є шанс на зупинення бойових дій. Станом на зараз», – заявив очільник ГУР.

Він також висловив сподівання, що наміри президента США справді можуть призвести до результату: «Все, що я можу сказати – я сподіваюся, що президент США правий. І все це вдасться якось врегулювати найближчим часом», – сказав Буданов.

Окрім цього, він наголосив на масштабах війни, яку веде Росія проти України, охарактеризувавши її як найкривавішу після Другої світової.

«Абсолютно все інше використовувалося: від підводних човнів до стратегічної авіації», – зазначив він, підкреслюючи, що в конфлікті були задіяні всі типи конвенційного озброєння, окрім ядерної зброї.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп визнав свою невдачу в спробах закінчити війну Росії з Україною. У Білому домі вважають, що намагання США змусити країни знайти компроміси були безрезультатними через відмову України віддавати території та «амбіції» Росії.

Також Трамп почав сумніватися в тому, що здатний вплинути на главу Кремля Володимира Путіна щодо питання війни в Україні.