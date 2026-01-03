Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою

Ще трьох ворожих штурмовиків ліквідовано важкими бомберами

Боєць батальйону «Морок» 225-го окремого штурмового полку самотужки «поклав» трьох росіян у ближньому бою на напрямку Гуляйполя. Як повідомляє «Главком», відповідне відео підрозділ оприлюднив у соцмережах.

Здолати ворога бійцю допомогли оператори безпілотних систем, котрі слідкували за пересуванням ворога у режимі реального часу.

🔥Боєць батальйону «Морок» 225-го ОШП самотужки поклав трьох росіян у ближньому бою на напрямку Гуляйполя pic.twitter.com/kRELOdmYb3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 3, 2026

Як розповіли в батальйоні, аеророзвідка виявила групу з шести окупантів у будинку навпроти позиції наших бійців. По будівлі відпрацювали важкими бомберами. Троє росіян, що вижили після удару, намагались знайти укриття. «Маючи очі в небі, з командного пункту побратимам передавали інформацію про пересування в реальному часі, що надало змогу зробити засідку і ліквідувати залишки штурмової групи», – сказано у підписі до відео.

На вцілілих окупантів засідку влаштував один з бійців. Підпустивши їх поближче до будинку, в якому чекав на ворога, захисник вступив з росіянами у ближній бій і відкрив по загарбниках вогонь.

