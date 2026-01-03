Головна Країна Події в Україні
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою
Будинок, у якому ховалися окупанти
фото: скріншот із відео

Ще трьох ворожих штурмовиків ліквідовано важкими бомберами

Боєць батальйону «Морок» 225-го окремого штурмового полку самотужки «поклав» трьох росіян у ближньому бою на напрямку Гуляйполя. Як повідомляє «Главком», відповідне відео підрозділ оприлюднив у соцмережах.

Здолати ворога бійцю допомогли оператори безпілотних систем, котрі слідкували за пересуванням ворога у режимі реального часу.

Як розповіли в батальйоні, аеророзвідка виявила групу з шести окупантів у будинку навпроти позиції наших бійців. По будівлі відпрацювали важкими бомберами. Троє росіян, що вижили після удару, намагались знайти укриття. «Маючи очі в небі, з командного пункту побратимам передавали інформацію про пересування в реальному часі, що надало змогу зробити засідку і ліквідувати залишки штурмової групи», – сказано у підписі до відео.

На вцілілих окупантів засідку влаштував один з бійців. Підпустивши їх поближче до будинку, в якому чекав на ворога, захисник вступив з росіянами у ближній бій і відкрив по загарбниках вогонь.

Раніше На війні сталася неймовірна історія про порятунок воїна, життя якого зберіг звичайний ноутбук. Гаджет спрацював як імпровізований щит, прийнявши на себе основну силу удару, яка могла стати фатальною для солдата.

Також 28-річний польський доброволець Кацпер Басс на псевдо Француз 31 грудня помер від поранень, отриманих у Харківській області. 

окупанти ЗСУ Запорізька область відео історія

