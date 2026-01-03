Головна Країна Події в Україні
Зеленський пожартував про спецоперацію у Венесуелі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський пожартував про спецоперацію у Венесуелі
Сполучені Штати Америки знають, що робити з диктаторами, пожартував Зеленський
фото: скріншот із відео

Президент уперше прокоментував арешт Мадуро американцями

Президент України Володимир Зеленський прокоментував події у Венесуелі, де американський спецназ провів блискавичну операцію і викрав місцевого диктатора Ніколаса Мадуро для подальшого суду у США. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами.

«Ну як тут відреагувати? Ну що я можу сказати? Якщо з диктаторами можна (поводитися) ось так, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі», – сказав Зеленский і розсміявся.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

Однією з перших світових держав, що офіційно засудила дії Білого дому, стала Китайська Народна Республіка.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро. 

