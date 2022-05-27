  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. РПЦ відреагувала на рішення УПЦ МП про розрив з Москвою
рус
    Суспільство

    РПЦ відреагувала на рішення УПЦ МП про розрив з Москвою

    Сьогодні Собор УПЦ МП ухвалив постанову, в якій висловив незгоду з позицією голови РПЦ Кирила щодо війни проти України - РПЦ відреагувала на рішення УПЦ МП про розрив з Москвою
    Сьогодні Собор УПЦ МП ухвалив постанову, в якій висловив незгоду з позицією голови РПЦ Кирила щодо війни проти України
    фото: УПЦ МП

    У РФ «моляться за збереження єдності Російської Православної Церкви»

    Голова Синодального відділу з взаємин Церкви із суспільством та ЗМІ Володимир Легойда повідомив журналістам, що від Української Православної Церкви на адресу Російської Православної Церкви сьогодні і останніми днями не надходили будь-які звернення. Про це йдеться на сайті «Патриархия.ru».

    «Оскільки на адресу Російської Православної Церкви не надходило звернень від Української Православної Церкви, ми не можемо реагувати на інформацію, яку ми отримуємо з преси та з інтернету», – зазначив він.

    «Ми молимося за збереження єдності Російської Православної Церкви. Молимося про якнайшвидше настання миру та про припинення кровопролиття», – додав Легойда.

    За його словами, Українська Православна Церква нині «перебуває у дуже важкому становищі і зазнає тиску з різних сторін: з боку влади, «розкольників», націоналістично налаштованих представників певної частини громадськості, з боку засобів масової інформації».

    «У ситуації, коли зовнішні сили намагаються зруйнувати єдність Руської Православної Церкви, було б з нашого боку найвищою мірою безвідповідально вдаватися до детального коментування рішень, що приймаються у самоврядній Українській Православній Церкві», – прокоментував він.

    Нагадаємо, Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

    У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Про це повідомляється на сайті цієї релігійної організації, яку під час війни звинувачують у колаборанстві.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗМІ церква війна РПЦ Українська православна церква православна церква Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РПЦ відреагувала на рішення УПЦ МП про розрив з Москвою